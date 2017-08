Moradores de Iracema e da Vila São Francisco recebem atendimentos da Defensoria Itinerante

A equipe de defensores e servidores da Defensoria Pública Itinerante do Estado estará presente em duas localidades, nesta sexta-feira, 25. Dessa vez, os habitantes do município de Iracema e da Vila São Francisco, região de Bonfim, que vão receber atendimento e orientação jurídica gratuita pela DPE. As ações ocorrem simultâneas, e tem início às 9h.

Em Iracema, o atendimento que acontece na Escola Estadual Dom Pedro II, localizada na Rua Izidoro Rodrigues, s/n, Centro do município, serão coordenados pelo subdefensor-geral, Stélio Dener. Regiões adjacentes também serão beneficiadas.

Já aqueles que moram na Vila São Francisco e localidades próximas, a escola Estadual São Francisco vai concentrar as atividades. Esta ação, em especial, faz parte da Caravana do Povo, uma idealização do governo de Roraima que reúne dezenas de instituições. A defensora pública Maria das Graças Soares, vai comandar as atividades da DPE em Bonfim.

O defensor Julian Barroso, titular da Comarca do município de Mucajaí, que atendeu na região do Apiaú, nesta quinta, 24, ressaltou que o atendimento itinerante permite que as pessoas que não possuem condições de se deslocarem até uma comarca próxima, sejam atendidas.

“A Defensoria Itinerante permite que pessoas hipossuficientes e que também não possuem condições de se deslocar até Boa Vista ou municípios que possuem uma comarca da Defensoria, possam receber atendimentos, orientações jurídicas, como também ingressar com ações na Justiça”, comentou.

Nos atendimentos do município de Iracema, o subdefensor público-geral Stélio Dener, estará à frente da ação. Conforme ele, tanto os moradores da Vila são Francisco, como os de Iracema que procurarem pelos serviços da Defensoria Pública nesses dois dias, deve estar munido de seus devidos documentos.

“É importante as pessoas levaram documentos pessoais em geral como – CPF, RG, certidão de nascimentos dos menores, comprovante de residência e o comprovante de renda, caso possua, para facilitar o atendimento e a instrução da ação”, explicou Dener.

Todos os atendimentos compreenderão as áreas de: ação e execução de alimentos, reconhecimento e dissolução de união estável, guarda e responsabilidade, alvará judicial, interdição, divórcio, retificação de registros públicos, 2ª via de certidão de nascimento, informações sobre processos cíveis e criminais e demais orientações jurídicas.

Celton Ramos