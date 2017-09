Moradores de Campos Novos recebem atendimentos de saúde e cidadania

Para oferecer mais qualidade de vida e acesso aos serviços básicos para a população que mora no Interior do Estado, o Governo de Roraima levou na última sexta-feira, 1º, aos moradores da Vila Campos Novos mais uma edição do da Caravana do Povo com as ações de cidadania e serviços de saúde.

Os atendimentos ocorreram na Escola Estadual Manuel Agostinho de Almeida e foram disponibilizados à população mais de 70 serviços pelas Secretarias e órgãos estaduais, além de exames e atendimentos especializados de saúde.

Na atual gestão, essa é quarta vez que o município de Iracema recebe os serviços da Caravana, sendo a segunda em Campos Novos. Segundo o coordenador da ação de governo, Adolfo Brasil, a Caravana do Povo é o jeito mais fácil de resolver as necessidades básicas dos moradores. “A governadora Suely Campos está preocupada em aproximar o Governo da população. Hoje levamos mais de 70 serviços para facilitar a vida de todos moradores que precisam de algum atendimento”, disse Adolfo.

O pequeno produtor, José Carlos Conceição, procurou o cardiologista e falou sobre a importância que a Caravana tem para os moradores da região. “Estou com minha pressão alta e graças ao atendimento que recebi vou poder me tratar sem ter que me deslocar até Boa Vista, evitando custos. Tenho certeza que isso é muito importante, não só pra mim, mas pra todos”, reforçou José Carlos.

Com vários serviços de saúde disponíveis, Francisco Luiz da Silva aproveitou a oportunidade para se consultar. “Isso é um direito do povo. Se o atendimento veio até minha porta eu não podia perder essa oportunidade”, enfatizou.

Serviços

A Sesau (Secretaria Estadual de Saúde) disponibilizou 14 médicos para serviços de saúde em nove especialidades diferentes, sendo cardiologia, clínica geral, dermatologia, ginecologia, mastologia, neurologia, oftalmologia, pediatria e urologia.

A ação teve também atendimentos especializados de saúde para o público feminino com a Carreta da Saúde da Mulher, oferecendo exames de mamografia e ultrassonografia, diminuindo assim a demanda nas unidades da Capital.

Além disso, a Caravana do Povo disponibilizou também a farmácia com diversos medicamentos, e exames de eletrocardiograma, ecocardiograma, ultrassonografia e PSA (antígeno prostático específico), exame fundamental para prevenção do câncer de próstata.

Foram oferecidos ainda pela Setrabes, (Secretaria do Trabalho e Bem Estar social) cortes de cabelos, cursos de artesanato ofertados pela equipe do PAR (Programa de Artesanato de Roraima), pré-cadastro com a equipe do Balcão de Ferramentas, além de visitas e atendimentos realizados pela equipe do Crédito do Povo e do Bolsa Família.

A Setrabes ofertou também orientações e preenchimento de fichas para aquisição do passe livre de transporte intermunicipal e interestadual para pessoas com deficiência, bem como atividades educacionais recreativas com os integrantes do Cidadão do Futuro.

A Femarh (Fundação Estadual Meio Ambiente de Recursos Hídricos) entregou 200 mudas de plantas, sendo: 50 ipê, 50 maracujá, 50 andiroba, 50 copaíba, e 45 outorgas para uso significante da água.

O Iteraima (Instituto de Terras de Roraima) já realizou várias ações em Campos Novos e Apiaú, para a emissão de títulos definitivos. Durante a Caravana os técnicos tiraram dúvidas dos produtores que ainda não foram atendidos pelo órgão ou que possuem alguma pendência.

A equipe da Caer (Companhia de Água e Esgoto de Roraima) levou aos moradores orientações ambientais sobre a utilização correta da água e da rede de esgoto, além de preservação de mananciais, coleta seletiva de resíduos sólidos e plantio de mudas.