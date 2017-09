Monte Roraima ganha selo dos Correios

O Monte Roraima irá representar a região norte do Brasil na mais nova coleção de selos dos Correios, numa parceria com o Ministério do Turismo. A informação foi dada durante a abertura da 45ª edição da Abav Expo Internacional de Turismo, que está ocorrendo em São Paulo.

A Coleção de Selos é comemorativa ao Dia Mundial do Turismo, celebrado em 27 de setembro. Cada uma das cinco regiões do país será representada por um local que defina a potencialidade turística. O Monte Roraima foi escolhido por ser o quarto lugar mais cobiçado por trilheiros e turistas do mundo inteiro.

O ministro do Turismo, Marx Beltrão, e o presidente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Guilherme Campos Júnior, apresentaram as cinco estampas com paisagens de destinos brasileiros: Monte Roraima/RR, Maragogi/AL, Chapada dos Veadeiros/GO, Armação dos Búzios/RJ e Foz do Iguaçu/PR. A tiragem é de 500 mil unidades com circulação a partir desta quarta-feira.

O diretor do Detur (Departamento de Turismo de Roraima), Ricardo Peixoto, destacou que esse é um momento importante para o turismo de Roraima. “Estamos sendo vistos pelo mundo inteiro, o Monte Roraima com sua exuberância única, irá representar muito bem a região norte do país. Esse é o nosso momento”, comemorou.

Ainda segundo Peixoto, além do Monte Roraima, o Estado já tem vários outros produtos turísticos com grande potencial. “Hoje trabalhamos o turismo em Roraima por meio das Instancias Turísticas criadas pela governadora Suely Campos, que permitem que vários segmentos do turismo sejam divulgados e fomentados, assim como o Tepequém, as Savanas entre outros”, explicou.

Abav Expo

A abertura da Abav Expo contou também com a participação do ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, do prefeito de São Paulo, João Dória, da presidente da Braztoa, Magda Nassar, e do presidente do Fornatur (Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo), Felipe Carreras. Até sexta-feira, 29, o evento deve reunir cerca de 30 mil pessoas, entre visitantes e expositores.

Dina Vieira