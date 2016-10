Monte das Oliveiras recebe Obras de pavimentação

O serviço de pavimentação chegou ao Monte das Oliveiras, localizado na saída da cidade, BR-174, sentido Norte. A obra é executada pela Prefeitura de Boa Vista e contempla seis ruas, somando quase dois quilômetros de asfalto. As vias ainda receberão calçadas, meio-fio e sarjeta.

Os serviços de infraestrutura na área ajudam a melhorar a condição de vida dos moradores e contribuem para a valorização dos imóveis da localidade. Para quem vive no Monte das Oliveiras, a obra representa o fim da lama no período do inverno e da poeira no verão, transformando a realidade local.

“Essa obra foi muito viável. Antes era complicado se locomover por aqui quando chovia. Agora com asfalto tudo mudou, a rua está lisinha, bem bonita, nem parece a mesma, sem contar que valorizou a área”, disse o estudante, Roberto Sarmento, morador do Monte das Oliveiras.

No final de 2015, a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo iniciou um pacote de serviços de infraestrutura no local, onde executou quase um quilômetro de drenagem.

“A prefeitura tem realizado diversos serviços de infraestrutura por toda cidade, agora estamos concluindo a etapa da pavimentação do Monte das Oliveiras, que vai garantir mais qualidade de vida aos moradores. Posteriormente virão outros serviços, como: calçada, meio-fio e sarjeta”, destacou o secretário municipal adjunto de Obras e Urbanismo, Antônio Carvalho.

Mais Asfalto

Várias ruas do bairro Jóquei Clube tiveram o serviço de pavimentação concluído: Antônio Mutran Pacarat (antiga CJ-01), CJ-02, Raquel da Silva Marques (antiga CJ-03), parte da rua Professor Valdecir Batosi (antiga CJ-06), Jornalista Feutmann Gondim (antiga CJ-07) e avenida Parma.

Anteriormente o bairro também recebeu obras de drenagem. De acordo com a Secretaria de Obras e Urbanismos, outras ruas da localidade já estão sendo incluídas em novos projetos para que possam receber os mesmos serviços. Outro ponto que recebe serviços de infraestrutura é o bairro Nova Cidade. A rua Maceió já está com a pavimentação em sendo finalizada.

Shirléia Rios