Monte das Oliveira: mulheres recebem atendimentos de saúde e sociais

Para levar os serviços à população, neste mês que se comemora o Outubro Rosa o Governo do Estado está prestando serviços de saúde e sociais para bairros mais distantes da Capital.

Depois de passar pelo bairro Pedra Pintada, nesta segunda-feira, 9, os atendimentos aconteceram no bairro Monte das Oliveiras na terça-feira, 10. Nesta quarta-feira, 11, a população do bairro Jardim das Copaíbas receberá atendimentos a partir das 8h.

A Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social) levou para os moradores atendimentos da equipe do Balcão de Ferramentas, com informações e realização de pré-cadastro, além de atendimentos sociais e jurídicos da Coordenação de Políticas Públicas para Mulheres.

Pela Sesau (Secretaria Estadual da Saúde), com a Carreta Saúde da Mulher, a população recebeu 40 atendimentos de mamografia e 40 de ultrassom, além de 120 consultas com clínico geral, e 50 com ginecologista.

A governadora Suely Campos ressalta que a ação é motivada pelo Outubro Rosa, mês de sensibilização à prevenção ao câncer de mama e cuidados com a saúde da mulher. “Com esta ação, oferecemos serviços de qualidade na porta da casa das mulheres, mesmo àquelas moradoras dos bairros mais distantes”, enfatizou.

Uma das mulheres atendidas foi Matilde Vaz Aguiar, autônoma de 52 anos, que pela primeira vez fez o exame de mamografia. “Moro no bairro há dez anos e pela primeira vez vi uma ação como essa aqui, que é essencial principalmente para quem não têm condições de pagar”. E ela sabe a importância da prevenção: “Tenho histórico da doença na família, por isso quero me cuidar e prevenir”, adiantou.

A secretária do Trabalho e Bem-Estar Social, Emília Campos, ressalta a ação busca facilitar a vida das mulheres. “A maioria são mães, têm muitas atividades e, muitas vezes, não têm tempo para se cuidar. Dessa forma, a Carreta Saúde da Mulher facilita muito o acesso à saúde, chegando aos locais mais distantes, percorrendo todo o Estado para realizar esses atendimentos junto às mulheres”.

Na segunda-feira, 9, foram realizados 195 atendimentos de saúde, incluindo as duas especialidades médicas e os exames. A diretora do Departamento de Oncologia da Sesau, Lidiane Bissi Lorenzoni, explica que a Carreta incentiva a prevenção, que é a melhor forma de combater a doença.

“Para o atendimento, é preciso apresentar RG, CPF, Comprovante de Residência e Cartão do SUS. Para realizar a mamografia, caso a mulher tenha menos de 50 anos, é preciso apresentar o encaminhamento médico”, explica.

O presidente do bairro Monte das Oliveiras, Naum Ambrósio dos Santos, morador do local há 12 anos, comprova que é a primeira vez que o bairro recebe uma ação dessa proporção.

“A maior dificuldade dos cerca de 400 moradores é a questão de saúde, pela dificuldade de locomoção e a necessidade de buscar atendimentos em bairros vizinhos, por isso essa é uma ação muito importante para todos nós”.

A Sebastiana Alencar, de 45 anos, fez pela primeira vez a ultrassom de cólon de útero. “Tive muita dificuldade para agendar esse exame, mas aqui consegui rápido e na porta de casa. Descobri uma alteração e precisarei fazer um tratamento, mas fico aliviada em ter conseguido o diagnóstico e poder começar a me cuidar”, complementou.

Simone Cesário