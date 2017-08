Mobilização: Toda a rede municipal entra na luta contra o Aedes aegypti

Nesta sexta-feira, 25, todas as escolas municipais promoveram diversas atividades como parte do projeto ‘Escola Interventora: sem lixo, sem doença’. As ações estão inseridas em cronograma que começou neste mês e segue até 15 de dezembro com a participação de professores, gestores e alunos em apresentação de trabalhos, cartazes com desenhos, bonecos em formato do mosquito Aedes aegypti, confeccionados com garrafas pet, cartolinas, grito de guerra, entre outros.

Desde segunda-feira, 21, a comunidade escolar municipal esteve envolvida em várias ações como: exibição de vídeos, fixação de cartazes, distribuição de panfletos, desenhos e pinturas com resultados das pesquisas, construção de maquetes representando ambientes sujeitos à infestação do mosquito, dramatização e peças teatrais, passeios ambientais, participação em palestras com tema voltado ao combate ao Aedes aegypt. Todas as atividades fazem parte da Semana Pedagógica (21 a 25).

Na escola municipal Martinha Thury Vieira, do bairro Cauamé, por exemplo, um dos projetos leva o tema; ‘Prevenir Para Não Remediar: algumas doenças possíveis de prevenção’. O projeto é desenvolvido pela turma do 3º ano A.

“Não foi novidade para nós, pois já desenvolvíamos um trabalho neste sentido, o Escola Interventora só veio nos integrar aos outros projetos que são desenvolvidos em outras turmas e outras escolas”, explicou a professora Serenilde Brito.

Para a gestora da escola Martinha Thury, Ester Braz, o projeto veio reforçar os trabalhos já existentes. “A escola não trabalha de forma pontual, as ações de limpeza, conscientização e parcerias tem sido desenvolvida constantemente para combater a dengue, zika vírus e chikungunha. ”, afirmou.

Edson Rodrigues