Mistura de ritmos agita segundo dia dos Jogos de Verão 2017

Além das competições esportivas, os Jogos de Verão também têm shows musicais, Djs e muita animação. O evento esportivo abre espaço para a cultura e os artistas locais. Prova disso foi a festa que rolou nas areias do Complexo Ayrton Senna neste sábado, 4, segundo dia dos Jogos de Verão 2017. Quem marcou presença por lá foram o Dj Borys, Dj Andrezinho, Banda Pagode com Stylo e Banda JamRock, fazendo uma mistura de ritmos.

A Banda Pagode com Stylo colocou todo mundo para sambar e pagodear na quadra principal. A Banda JamRock encerrou as apresentações musicais da noite com o estilo musical que conquistou vários fãs em Boa Vista. O grupo participou de todas as edições dos Jogos de Verão e preparou um repertório eclético para agradar todas as tribos.

“Acho muito legal essa mistura que os Jogos de Verão proporcionam. O nosso público vem nos prestigiar, se mistura com o público dos jogos e vira uma festa. Trouxemos um repertório que é a cara do evento, uma verdadeira mistura, com músicas autorais, um pouco de carimbó, música regional de grandes cantores como Neuber Uchôa e Eliakin Rufino. A ideia é garantir muita animação para a galera dos jogos”, destacou a vocalista e guitarrista da banda, Gabi Gomes.

Animação não faltou até pra quem já tinha enfrentado o sol e a competição. Depois de conseguir a vaga para as semifinais, a jogadora de beach soccer Tatiane da Silva, 25 anos, foi comemorar ao som das bandas que passaram pelo palco. “Durante o jogo a gente fica muito tensa e a música é uma forma de relaxar”, contou.

No domingo tem mais jogos e música. O som vai rolar com os Djs Borys, Toniolli e Banda Fuzuêra.

Confira a programação do último dia

8h – Início das competições. (quadras de areia e quadra poliesportiva)

8h – Futebol Americano – final – decisão do bronze

8h30 às 11h – Beach Soccer – equipes femininas e masculinas – semifinais

9h30 – Futevôlei – final

10h30 – Vôlei – fase final – equipes femininas e masculinas

14h – Premiações modalidades esportivas (quadra poliesportiva)

14h às 16h30 – Beach Soccer – equipes femininas e masculinas – finais

15h – Jiu Jitsu sem Kimono – semifinais e finais

17h – Final Futebol Americano – decisão do ouro e prata

18h30 – Premiações modalidades esportivas (quadra de areia principal)

Programação Geral

8h – Aula de Yoga

10h – Dj Borys (quadra poliesportiva)

14h30 – Dj Toniolli (quadra de areia principal)

16h20 – Academia Aberta – aula de zumba (quadra de areia principal)

17h – Concurso Garota Jogos de Verão (quadra de areia principal)

19h – Banda Fuzuêra (quadra de areia principal)

20h – Dj Toniolli(quadra de areia principal)

Shirléia Rios