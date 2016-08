Missão Evangélica Caiuá abre seletivo para área indígena

A ONG (Organização não governamental) Missão Evangélica Caiuá divulga edital de seleção para vagas de cadastro de reserva destinado à contratação de profissionais de nível médio, técnico e superior para assistência básica à saúde indígena dos Distritos Sanitário Especial Indígena Yanomami (DSEI-Y) e Leste (DSEI-Leste). Os salários variam de R$ 1.386,96 a 7.222,07. A jornada de trabalho será regida pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).

As vagas são para cargos de enfermeiro, dentista, técnico de enfermagem, agente de combates a endemias, técnico de laboratório, técnico de saneamento e auxiliar de saúde bucal. A inscrição começa no dia 18 e se estende até 22 de julho. Os currículos devem ser enviados para o e-mail selecaolesteyanomami@gmail.com.

A seleção será feita por meio de avaliação curricular, prova oral de conhecimento específico, entrevista, além de exames físicos, clínicos e psicológicos. O edital com as regras do certame está afixado no mural da sede do DSEI Yanomami, localizado na rua Cecília Brasil, 143, Centro; no mural do DSEI-Leste, na avenida Ville Roy, 3506, Aparecida; e no escritório regional da Caiuá (Prédio da Promídia) na avenida Mário Homem de Melo, Centro.

Conforme o edital, para cada 30 dias de trabalho no DSEI Yanomami, o profissional terá 15 dias de descanso em seu domicílio. Já para o DSEI-Leste, para cada 20 dias trabalho, o profissional terá 10 de descanso. A Missão Evangélica Caiuá presta assistência básica à saúde indígena em Roraima.

“Este processo seletivo vem dar oportunidades para os inúmeros profissionais de saúde e, principalmente, mostrar transparência nas contratações feitas dos profissionais que atuam hoje em área indígena contratados pela Caiuá”, disse o coordenador da Missão Evangélica Caiuá, Ismael Cardeal dos Santos.

Ozieli Ferreira