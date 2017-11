Miniterminal Luiz Canuto Chaves terá energia solar

A Prefeita Teresa Surita visitou na manhã desta terça-feira, 21, as obras de revitalização do Miniterminal Luiz Canuto Chaves, onde acompanhou a instalação da miniusina de geração de energia fotovoltaica (solar), uma novidade na capital e que deve representar maior economia de energia elétrica produzida no prédio, que está previsto para ser concluído em janeiro de 2018.

No total, a miniusina de subestação fotovoltaica vai contar com 100 placas, que devem gerar cerca de 100 Kw. Para a prefeita, este é mais um ganho à população, que vai dispor de um prédio moderno, com conforto e segurança para todos os usuários do miniterminal.

“Esta é mais uma importante obra que estamos concluindo na cidade. Um terço do que vamos produzir de energia no miniterminal será resultante da subestação fotovoltaica. Isso é modernidade, compromisso e geração de energia limpa. Esse trabalho será vitrine para outros prédios e serviços que a prefeitura oferece”, disse a prefeita.

O novo miniterminal vai contar com acessibilidade, bicicletário, banheiros, plataforma de embarque climatizada, que irá garantir mais conforto no dia a dia dos usuários. Além da ampliação da quantidade de quiosques de alimentação existentes no local, de 12 para 18, também vai contar com um posto da Ciclo Patrulha da Guarda Civil Municipal e ponto de táxi.

Obras da ponte que interliga o Cidade Satélite ao Silvio Leite estão em ritmo acelerado

A prefeita Teresa também visitou as obras de construção da ponte que vai ligar os bairros Silvio Leite e Cidade Satélite, por meio da avenida Padre Anchieta. Em fase de implantação das fundações, a obra vai favorecer em melhorias no tráfego de veículos, o que representa maior comodidade aos moradores daquela região.

“Nós estamos cumprindo mais um dos nossos compromissos firmados com a população. Esta obra vai melhorar a logística de trânsito, facilitando o acesso aos bairros Cidade Satélite, Silvio Leite e outros mais afastados. Em alguns meses, esta obra estará concluída e será motivo de grande felicidade a todos nós”, destacou.

Fábio Cavalcante