Ministro prestigia eventos do PRB em três municípios de Roraima

O ministro interino da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge de Lima, participou de eventos nos municípios de Iracema, Caracaraí e Rorainópolis. A presença de Marcos Jorge, que é membro Diretório Nacional do PRB (Partido Republicano Brasileiro), coincidiu com a realização dos eventos da sigla no interior do Estado.

Os eventos contaram com a presença das lideranças do Partido e de outras agremiações. Marcos Jorge enfatizou a necessidade de debater a diretriz nacional do Partido visando as eleições de 2018, cujo principal ponto é o lançamento de uma candidatura ao senado, com a sinalização de que o nome para esta disputa deve ser o do deputado estadual e presidente do PRB-RR, Mecias de Jesus.

Mecias de Jesus participou dos eventos acompanhado do deputado federal, Jhonatan de Jesus, lideranças nacionais e locais do PRB. Eles foram recepcionados nos municípios de Iracema, Caracaraí e Rorainópolis, onde foram realizadas palestras e registros de filiações junto aos moradores por meio das coordenações locais.

“Agradeço aos amigos e amigas, que nos proporcionaram um final de semana inesquecível. Foram três momentos especiais, em Iracema, Caracaraí e Rorainópolis, organizados pelo PRB-RR, mas que contou com a presença de lideranças de várias outras siglas e comunitárias. E avançamos na discussão da diretriz nacional do Partido que é lançar uma candidatura ao senado em 2018 em Roraima”, afirmou.

Em todas as ocasiões, o deputado federal, Jhonatan de Jesus, fez uma prestação de contas dos recursos destinados para o Estado e, especialmente, para melhorar as condições estruturais dos municípios nos mais diversos setores. Rorainópolis teve mais de R$ 10 milhões direcionados pelo parlamentar para Saúde, Agricultura e estrutura urbana e rural.

Para Caracaraí, Jhonatan de Jesus destinou quase R$ 5 milhões para a Saúde, infraestrutura rural e o setor pesqueiro. Iracema está incluída no planejamento do parlamentar para destinação de recursos que também vão proporcionar melhor condição de vida para os moradores.

“Estamos trabalhando para garantir que todos os municípios sejam atendidos e a população desfrute de serviços públicos de qualidade. Nosso compromisso é atuar indistintamente, pelo estado como um todo, buscando e liberando recursos para consolidar cada vez mais todas as regiões de Roraima”, afirmou.

Marcos Jorge Lima reiterou o compromisso do PRB em trabalhar pela estabilidade da economia do país com o empenho de toda a equipe econômica do Governo Federal. Quanto às eleições, ele destacou o empenho e apoio do Partido para os nomes viáveis, a partir de sondagens internas realizadas em todos os estados.

E ressaltou ainda o trabalho e a experiência política do deputado estadual, Mecias de Jesus, com reconhecimento da população de Roraima sempre com expressiva votação. E ainda, a atuação parlamentar do deputado federal, Jhonatan de Jesus, que tem de destacado na bancada roraimense pela destinação de recursos para setores estratégicos.

“Estamos falando do político vocacional – como dizia nosso saudoso ex vice presidente da República e grande liderança do PRB, José de Alencar – que trabalha pelo interesse público, do cidadão. E o Diretório Nacional vai chancelar os nomes que trarão este retorno para Roraima, trabalhando para atender as necessidades da população e fortalecendo o nosso Estado”, declarou.

Agenda

Sábado, 29, no município de Iracema, além das reuniões com o prefeito Jairo Sousa e os vereadores Nilson Vieira, Mendes Sarmento, Sandro Lima, DDD (Willys Leal), Edinho Pereira e Gidalias Cowboy para discussões acerca do pleito, os deputados e o ministro participaram da solenidade de entrega de equipamentos e bolas de futebol para 16 times de futebol.

Em Caracaraí, a comitiva foi recepcionada com um almoço promovido pelos vereadores Gildeci “Carapanã”, Júnior Paraíba, Victor Celular, Jailson Fernandes, Maria do Fantão, Josué Sales e do presidente da Câmara, Julinho Reis. O evento ocorreu também no sábado, 29.07, e contou ainda com a presença da prefeita, Socorro Guerra e outros correligionários locais, como o ex-vereador, Nonatinho.

No domingo, 30, a agenda em Rorainópolis incluiu palestras e registros de filiações, na sede do Partido, localizado na Rua José de Alencar, 181, no Bairro Campolândia. Presenças marcantes no evento dos vereadores Márcio da Alba, Serginho da Colina, Leocádio Rodrigues, Luis do Posto, Pinto do Equador, Edivam Ivo e Dorval da Vicinal I. Além das lideranças, Lara Cristina, Licinha, Juliana Zasfika, Antonio da Sucam, Airton Souza, Erisneide Costa, Reginaldo “Gordinho”, Galvão, Alex da 14, Ederlânia dos Prazeres, Carlinhos Cachoeira, Cristiane Lima e os pioneiros Chico Reis, Zezão, João Rosa e o Padrinho Teodoro.