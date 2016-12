Ministro pode vir a Roraima para definir ações emergenciais de saúde

O Ministro da Saúde, Ricardo Barros, pode vir a Roraima ainda este mês para definir junto ao governo estadual as ações de emergência na saúde pública do Estado. A informação foi repassada pela secretária de Gestão Estratégica e Participativa, Gerlane Baccarin, na última segunda-feira, 19, durante o Encontro para Construção de Estratégias de Promoção de Cuidado à População Migrante em Roraima.

O encontro está sendo realizado com representantes do Ministério e secretarias estadual e municipais de saúde, bem como diversas entidades ligadas à promoção da saúde, para discussão do Plano de Resposta à Emergência em Saúde Pública, elaborado pelo Governo do Estado. Com o evento, se espera que sejam discutidas ações de emergência a serem implantadas no Estado e estratégias para promover o atendimento à demanda advinda da Venezuela, sem prejudicar o atendimento à população de maneira geral.

Conforme Gerlane, com a publicação do decreto de emergência em saúde pública, no dia 6 de dezembro, é possível desenvolver soluções que diminuam os impactos na saúde do Estado. “Esperamos que com essa reunião, possíveis soluções sejam trazidas a partir da próxima semana pelo ministro da Saúde para a população imigrante e, principalmente, a roraimense que sofre com esses impactos”, frisou.

A secretária disse que todo o trajeto migratório está sendo acompanhado por uma equipe do ministério para que a situação seja conhecida de maneira mais ampla e profunda. “Não vamos à Santa Elena de Uairén porque a fronteira está fechada, mas visitaremos os lugares que estiverem nesse trajeto para conhecermos essa realidade de maneira mais completa. Ao voltamos para a capital Boa Vista, possivelmente, iremos às unidades de saúde”, disse.

O Representante da Opas (Organização Pan-Americana da Saúde), Gerardo Alfaro, disse que a instituição vai dar todo o apoio para que as necessidades na saúde do Estado sejam atendidas. “O maior desafio é manter o equilíbrio no atendimento as populações roraimense e venezuelana que se mostra fora dos padrões normais. Temos experiência nas fronteiras e vamos contribuir no fortalecimento dos trabalhos”, enfatizou.

Mais recursos

O encontro teve a presença do líder do Governo na Assembleia Legislativa de Roraima, Brito Bezerra, que anunciou a votação naquela Casa na terça-feira (20) de uma PEC (Proposta de Emenda Constitucional) que aumenta de 12% para 18% o repasse mínimo da Receita do Estado a ser destinada à Saúde.

“Constitucionalmente devem ser repassados 12%. A governadora, que já investe em torno de 15%, propôs uma PEC para que sejam repassados 18%, atendendo, assim, as necessidades da saúde. Os parlamentares estão de acordo e certamente será aprovado por unanimidade”, afirmou o deputado Brito Bezerra (PP).

Impactos da imigração venezuelana na saúde pública

Em análise apresentada durante a reunião, dados estatísticos do Pronto Atendimento Airton Rocha (anexo ao HGR [Hospital Geral de Roraima]), demonstram que o número de venezuelanos atendidos aumentou de 324 em 2014 para 1.240 no ano de 2016 (até outubro), o que representa um aumento de 382,71%. O maior percentual de atendimentos em venezuelanos ocorreu em 2016, com 60,25% de um total de 2.058 atendimentos em estrangeiros.

As internações de venezuelanos no Hospital Geral de Roraima aumentaram de 72 em 2014 para 176 em 2016, o que representa um aumento de 244,44%. Em 2015, atingiu maior percentual de atendimentos a venezuelanos em relação ao total de estrangeiros, com 70,95% de 148 atendimentos a estrangeiros.

Além disso, o índice de internação de venezuelanos é maior (13 a cada 100 pacientes) em relação aos brasileiros (5 a cada 100 pacientes). Isso demonstra como o atendimento aos venezuelanos geralmente decorre de casos mais graves. No Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazareth, no período de janeiro a setembro do corrente ano, observou-se que os atendimentos a estrangeiras foram crescente, principalmente nos meses de julho (72 atendimentos), agosto (98 atendimentos) e setembro (79 atendimentos).

Epidemiologia

Durante o encontro a Secretaria Estadual de Saúde apresentou dados epidemiológicos que comprovam a necessidade de se adotar estratégias de urgência. Segundo o relatório, Roraima foi o Estado da região Amazônica que mais notificou casos de malária importada de outros países.

Foram 2.517 casos de malária, sendo 1.947 casos procedentes da Venezuela. Entre os municípios com maior ocorrência de casos da Venezuela, destaca-se em primeiro lugar Pacaraima, município fronteiriço, com 1.150 casos. Em segundo lugar ficou o município de Boa Vista, com 692 casos.

No município de Pacaraima, entre 2014 a 2016, os agravos mais notificados nas pessoas que afirmam residir na Venezuela foram: leishmaniose tegumentar americana; acidente por animais peçonhentos; atendimento anti-rábico e infecção pelo HIV/AIDS. Em 2016, foram notificados 48 casos de Leishmaniose Tegumentar Americana, onde 33 dos casos ocorreram em venezuelanos. No mesmo ano, 100% dos infectados pelo vírus HIV/Aids eram venezuelanos, em relação ao total de oito casos notificados no município.