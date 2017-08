Ministérios da Saúde e dos Direitos Humanos discutem estratégias para combater doenças que afetam população negra

Atendimento das doenças que mais atingem as pessoas afrodescendentes no Bra­sil. Este foi o tema da Oficina Técnica de Médicos sobre Doenças Prevalentes na Popu­lação Negra promovida pelos ministérios da Saúde e dos Direitos Humanos entre 23 e 24 de agosto, em Brasília. Realizado pelas secretarias de Gestão Estratégica e Partici­pativa (SGEP) do Ministério da Saúde e de Políticas de Pro­mo­ção da Igualdade Racial do Minis­tério dos Direitos Humanos (SEPPIR), o even­to teve o objetivo de formular uma agenda prioritária de estudos para a gestão e execução de políticas públicas de saúde para a área.

Convidado para compor a mesa de trabalhos junto com o ministro da Saúde substi­tuto, Antônio Nardi, a ministra dos Direitos Humanos, Luislinda Valois, o presiden­te da Comissão de Seguridade Social e Família, deputado Hiran Gonçalves (PP/RR), ressaltou a importância de se abrir as discussões sobre um assunto que envolve grande parte da po­pu­lação brasileira, tendo em vista sua afrodescendência, e se formular políticas públi­cas para enfrentar o problema.

Ainda compuseram a mesa a secretária da SGEP, Gerlane Baccarin, o presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), Homero Gusmão, e o secretário nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial do MDH, Juvenal Araújo.

Para levar o assunto para o conhecimento do Congresso Nacional, Gonçalves con­vi­­dou a ministra dos Direitos Humanos para ampliar a discussão sobre o tema na Comissão de Seguridade. A ideia, segundo ele, é obter dados suficientes para que os par­la­mentares possam formatar projetos que contemplem ações práticas para atender os portadores de patologias próprias da população negra.

“A oftalmologia tem muitas patologias que são características nossas, que somos afrodescendentes, principalmente, o glaucoma. Mas, além de sermos alvos mais prevalen­tes de diabetes tipo II, por exemplo, também temos retinopatia diabética, que disputa o posto da causa irreversível de perda de visão mais comum no mundo com o glau­coma”, explicou. Gonçalves ainda enumerou outras enfermidades que atingem a popula­ção negra e que deve merecer atenção especial: diabetes de um modo geral, doença hipertensiva na gravidez e a anemia falciforme.

Na avaliação do ministro Antônio Nardi, a oficina foi mais uma oportunidade para aperfei­çoar o fun­cio­na­mento do SUS, levando em consi­dera­ção que a Atenção Básica é a primei­ra entrada dos usuários ao Sistema e deve primar pela qualificação do atendi­mento, res­pei­tando as especificidades de demandas de saúde da população negra. “As políticas devem continuar a evoluir para que possamos melhorar o acesso da população aos servi­ços de saúde. Com a atualização da Política Nacional da Atenção Básica, em cur­so, pode­re­mos otimizar os processos e assim favore­cer a prevenção de doenças para todos os bra­si­leiros, sem segre­gação”, disse.

Por sua vez, a ministra Luislinda Valois salientou que muitas vezes o racismo se manifesta por meio da negligência ou através da falácia de que as pessoas negras são mais resistentes à dor e aguen­tam mais o sofrimento. “Pensamento este que continua sendo per­pe­­tuado, e prejudica o nosso povo”, disse. Segundo ela, é necessário implementar polí­ti­cas públicas que visem atingir grupos específicos. “Lembro a todos que os negros não enfrentam apenas doença falciforme, diabetes, hipertensão, hepatite e aids. Queremos aten­dimento, pesquisas e soluções qualquer que seja a demanda”, destacou.

Benné Mendonça