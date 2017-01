Ministério Público de Contas em Roraima tem novo procurador-geral

O secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Estado, Oleno Matos, participou da posse do novo procurador-geral do MPC/RR (Ministério Público de Contas de Roraima), biênio 2017/2018, Diogo Novaes Fortes. Ele assumiu o cargo deixado pelo procurador Paulo Sérgio Oliveira de Sousa.

A posse foi nesta quinta-feira, 12. O MPC atua em Roraima desde 2008 junto à estrutura administrativa do TCE (Tribunal de Contas do Estado) como uma instituição essencial às funções de fiscalização e controle externo do Estado.

De acordo com Oleno Matos, o MPC/RR é um órgão de fundamental importância para o aperfeiçoamento da jurisdição de contas. “O MPC exerce papel fundamental na sociedade, contribuindo efetivamente para a concretização do controle externo tanto da Administração Pública estadual quanto da municipal, no combate ao mau gerenciamento, desperdícios e principalmente ilícitos praticados pelos administradores do dinheiro público, visando preservar e restabelecer a moralidade na gestão pública”, enfatizou.

No discurso de posse, o novo procurador-geral do MPC/RR, Diogo Novaes Fortes, assumiu o compromisso de continuar a busca pela manutenção e consolidação da autonomia que hoje é questionada pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

“A sociedade roraimense pode ter certeza que contará, cada vez mais, com um forte aliado na fiscalização da correta aplicação dos recursos públicos e no combate à corrupção e aos atos ilegais que possam ser praticados por gestores públicos no âmbito deste estado”, finalizou.

Dina Vieira