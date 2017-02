Ministério do Turismo vai apoiar campanha de divulgação da Amazônia

O Ministério do Turismo autorizou a criação de um grupo de trabalho das secretarias de comunicação e de turismo dos estados da Amazônia para realizar, ainda este ano, uma campanha de divulgação nacional e internacional sobre o potencial turístico da região.

A definição partiu do ministro Marx Beltrão, durante audiência com representantes do Fórum Permanente de Comunicação Pública Governamental da Amazônia, que reúne as secretarias de comunicação da Amazônia Legal.

O encontro foi articulado pelo senador Flexa Ribeiro (PA) e contou com presença dos titulares de comunicação do Pará, Daniel Nardin, do Acre, Andréa Zílio, de Roraima, Gustavo Abreu, e do secretário de Assuntos Estratégicos do Mato Grosso, Jean Campos.

Na reunião, os gestores apresentaram a proposta do Fórum, criado durante o último Encontro de Governadores, e a ideia de realizar ações em conjunto. “A ideia por si só tem muito valor e somente unindo esforços poderemos realizar algo maior”, elogiou o ministro.

O senador Flexa Ribeiro destacou a importância da integração de ações para divulgar a Amazônia. “Todos que somos da Amazônia sabemos o quanto precisamos mudar a visão que se tem da região. Esse trabalho é valioso e será feito junto a vários setores, como as secretarias de turismo”, destacou.

“Precisamos mostrar ao Brasil e ao mundo a diversidade da Amazônia”, pontuou o secretário de Comunicação de Roraima, Gustavo Abreu. “São diversas Amazônias. Apenas em Roraima, há cinco biomas. Vamos, de forma integrada, mostrar essa diversidade e a beleza das paisagens naturais da região, os sabores, os conhecimentos tradicionais dos nossos povos”, ressaltou.

O secretário Daniel Nardin lembrou que entre as primeiras ações do grupo foi a solicitação de uma grande campanha de divulgação da Amazônia, como a da Região Nordeste neste verão.

“Reconhecemos a iniciativa que vem sendo feita em todas as mídias, em especial na online, nas redes sociais. Certamente uma ação ampla do Ministério do Turismo nesse sentido, projetando inclusive o verão amazônico, que se inicia em julho, pode ser fundamental para alavancar o turismo em toda a região. Esta é uma solicitação que sempre é feita pelas secretarias de turismo e agora tem o reforço da comunicação, que pode colaborar e muito nesse sentido”, afirmou.

Para a secretária do Acre, Andréa Zílio, as secretárias de comunicação não têm apenas o papel de divulgar. “É importante o desenvolvimento de políticas públicas que fortaleçam as ações de cada estado. Estamos tendo esse entendimento dos governadores, que é fundamental para os passos que estamos dando. A Amazônia é rica e um dos nomes mais conhecidos do mundo”, avaliou.

O ministro Marx Beltrão levantou alguns números que indicam o quanto o aporte financeiro em campanhas de divulgação que geram renda e impactam positivamente a economia local. “No fim do ano passado, foram investidos cerca de R$ 15 milhões para promover o turismo no Nordeste. E temos já números que comprovam o resultado positivo, com incremento acima de 12% do fluxo de turistas, o que deu um aporte de cerca de R$ 3 bilhões na economia. Ou seja, é um investimento que tem retorno imediato e que vamos realizar também na Amazônia”, disse Beltrão.

Unindo esforços

Hoje, dos nove estados do Fórum de Governadores da Amazônia, oito estão associados à Força Tarefa de Governadores pelo Clima e Florestas (GCF) e um está como observador. Com a intenção de seguir a mesma estratégia de trabalhar em união, assim como os governadores que integram o Fórum de Governadores da Amazônia, os secretários de Comunicação também se uniram para atuar juntos em ações estratégicas para a região, após o recente encontro realizado no Amapá.

O grupo de secretários pretende realizar, a partir de agora, diversas ações integradas que potencializem o Fórum e a Força Tarefa de Governadores para o Clima (GCF), entendendo que as duas frentes são fundamentais para a articulação desses estados no cenário nacional e internacional.