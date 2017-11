Ministério do Esporte autoriza empenho financeiro para realização de Jogos dos Povos Indígenas em Bonfim

Por meio de articulações do deputado federal Edio Lopes (PR/RR), o Ministério do Esporte publicou ontem, 30, o empenho financeiro no valor de mais de R$ 150 mil para a realização dos Jogos Olímpicos dos Povos Indígenas do município de Bonfim. O projeto prevê também todo o custeio para a logística e a estrutura do evento.

Na tarde de hoje, 31, secretário Nacional do Esporte, Lazer e Inclusão Social, Leandro Cruz, recebeu o deputado e o coordenador Regional da Fundação Nacional do Índio (Funai) em Roraima, Armando Neto, para fazer o anúncio do empenho financeiro, e salientou que até amanhã a assinatura do termo para a realização dos jogos será formalizada. O secretário ressaltou, ainda, a importância dos jogos e parabenizou o deputado pela iniciativa, sempre em apoio da valorização dos costumes e cultura indígena.

“Os jogos são uma forma de valorizar e resgatar o esporte e a cultura dos povos indígenas do estado. Eles irão promover a integração entre diversas etnias. Ficamos muito satisfeitos com a realização deste evento no município de Bonfim”, destacou o coordenador Neto.

O evento, promovido pela prefeitura do município, será realizado dos dias 6 a 9 de dezembro, e contará com a participação dos municípios de Bonfim, Amajarí, Alto Alegre, Pacaraima, Normandia, Cantá e Uiramutã.

As comunidades indígenas irão participar de competições masculina e feminina de futebol de salão e de campo, de voleibol, além de atletismo, revezamento e salto a distância. A programação inclui também cabo de guerra, arco e flecha, corrida com tora, arremesso de lança, danças e palestras sobre jogos, saúde e cultura.