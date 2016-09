Ministério de Minas e Energia vai analisar pedido de prorrogação de concessão da Cerr

Nos próximos 15 dias a Cerr (Companhia Energética de Roraima) poderá ter uma definição relacionada à concessão de fornecimento de energia elétrica para os 14 municípios do Estado.

O novo presidente da Companhia, Augusto Alberto Iglesias apresentou ao ministro de Minas e Energia, Fernando Bezerra Coelho, pedido de prorrogação da concessão da Cerr, de pelo menos um ano, para que a empresa continue operando no Interior do Estado até que o processo de transição com a Eletrobrás – Distribuição Boa Vista seja concluído. A audiência ocorreu na manhã desta quinta-feira, 1°, em Brasília.

Atualmente a Cerr opera com geração e distribuição de energia elétrica em 14 municípios do Estado sob a prorrogação da concessão até 1º de outubro, despachada pelo MME (Ministério de Minas e Energia).

“O ministro foi sensível quanto à necessidade de prorrogar o prazo e será informado daqui a 15 dias. A nossa vinda foi para reforçar o quanto a governadora Suely Campos está preocupada com a situação da oferta do serviço e também com os cerca de 700 trabalhadores da empresa, tendo em vista que é mão de obra indispensável e especializada no setor elétrico”, ressaltou.

Outro ponto discutido foi a viabilidade do desenvolvimento de projetos e implantação de energia eólica e solar em comunidades indígenas e Baixo Rio Branco, onde ribeirinhos recebem energia elétrica por meio de grupos geradores. “Os custos são elevados para que o combustível chegue até estas comunidades por estarem localizadas em regiões de difícil acesso, então propomos um estudo, que terá o apoio do Ministério, para levarmos energia limpa e ecologicamente correta”, declarou Iglesias.

O caso

Um despacho publicado no Diário Oficial de União no dia 5 agosto pelo ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, extinguia a concessão de geração e distribuição de energia da Companhia Energética de Roraima, transferindo a responsabilidade pela prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica no interior do Estado, para a Boa Vista Energia S.A. A decisão foi tomada sem prévia comunicação ao Estado de Roraima e sem a regulamentação do processo de transição.

Assim que tomou conhecimento da Portaria Ministerial, a governadora Suely Campos foi à Brasília acompanhada por parlamentares do Estado para negociar uma solução e assinou um convênio para que as duas empresas trabalhassem em conjunto.

Dois dias depois o ministro prorrogou o prazo de concessão por 50 dias que se encerra no dia 1º de outubro.

