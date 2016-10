Ministério da Justiça: solução para sistema prisional e crise humanitária de venezuelanos serão discutidas em reunião

Após a briga entre facções criminosas dentro da Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, em Boa Vista, que resultou com a morte de dez presos na tarde deste domingo, 16, o deputado Hiran Gonçalves (PP-RR) se encarregará em levar as principais reivindicações sobre as problemáticas do sistema prisional em Roraima para o ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, em uma reunião agendada para esta terça-feira, 18. O encontro contará ainda com a presença da governadora do Estado, Suely Campos (PP), e do secretário estadual de Justiça e Cidadania, Uziel Castro, que reforçarão os pedidos.

“Diante da barbárie que a sociedade de Roraima e também de todo o país vivenciou com os assassinatos na Penitenciária do Monte Cristo, nós precisamos urgentemente de uma local que atenda pelo menos, 300 reeducandos, até que seja encerrada a obra do presídio de Rorainópolis”, afirmou.

O parlamentar listou ainda a necessidade da compra de equipamentos, reciclagem e contratação de agentes penitenciários e uma melhor estrutura para abrigar a massa carcerária. “A Penitenciária Agrícola é a maior unidade prisional do Estado, com capacidade para 740 vagas, mas tem convivido com a superlotação de 1.400 presos”, criticou.

Além da discussão da forma que o Governo Federal auxiliará Roraima na questão da segurança pública, a situação dos imigrantes venezuelanos no Estado também será tema da audiência com o ministro Moraes.

Hiran Gonçalves lembrou que, tendo participado recentemente da CPI do Sistema Prisional, constatou que a situação das penitenciárias brasileiras é gravíssima e requer ações preventivas por parte do governo. “Esta não é uma particularidade de Roraima, mas, nós temos que nos preocupar é com a nossa casa e o nosso presídio está completamente inadequado, além de muito vulnerável”, esclareceu.

Como a audiência com o ministro da Justiça já estava agendada desde o início do mês de outubro, o deputado Hiran Gonçalves acredita que, com base no que ocorreu no presídio Monte Cristo, tanto a governadora quanto ele, terão argumentos mais robustos para fazer as reivindicações junto ao Governo Federal. “Uma questão é a situação calamitosa dos presídios e outra é que nós não podemos compactuar com assassinatos de pessoas dentro de instituições governamentais, como vem sendo veiculado”, enfatizou.

Segundo o deputado, essa situação de precariedade e perigo iminente de fugas e confrontos em penitenciárias, já vem de muito tempo. “Havíamos alertado o governo e o ministro da Justiça e tivemos, inclusive, a oportunidade de fazer uma longa reunião com o ex-ministro da Justiça, Eugênio Aragão, para dar ciência a ele da nossa dificuldade na estrutura funcional do nosso Estado”, finalizou.

Crise humanitária

Além dessa discussão de como o Governo Federal vai auxiliar Roraima a solucionar a crise no sistema carcerário, outro ponto também muito importante na agenda da governadora Suely Campos e do deputado Hiran Gonçalves com o ministro da Justiça será a crise humanitária envolvendo os refugiados venezuelanos.

O deputado Hiran Gonçalves conta que a situação se abateu sobre o governo da Venezuela, o que fez com que se exaurissem os recursos daquele país. Assim, milhares de cidadãos venezuelanos estão passando fome e todo tipo de necessidades. “Ao passarem fome, terminam indo para Boa Vista em busca de uma salvação. Já são cerca de 30 mil refugiados que estão perambulando pelo Estado de Roraima, principalmente, na nossa Capital e no município de Pacaraima”, explicou o parlamentar, afirmando que por se tratar de milhares de venezuelanos, a Polícia Federal não está conseguindo controlar a entrada e saída dessas pessoas no país.

Na avaliação do parlamentar, toda essa situação será colocada para o ministro da Justiça, bem como o impacto social e o impacto no emprego dos trabalhadores nativos. “Muitas instituições estão contratando essas pessoas com salários bem menores, gerando insegurança nos profissionais do nosso Estado que trabalham, principalmente, na área de prestação de serviço em Boa Vista e Pacaraima”, revela o parlamentar.

Para Hiran Gonçalves, Roraima também está sofrendo na área da saúde por conta da vinda de venezuelanos. “Estamos a um passo do colapso diante dessa grave situação vivida no Estado. O apoio do Governo Federal será importante para resolvermos essa questão”, concluiu.

