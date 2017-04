Ministério da Agricultura reconhece Roraima como estado livre da febre aftosa com vacinação

Na presença da bancada de deputados federais e senadores de Roraima, o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, assinou nesta terça-feira, 25, a Instrução Normativa 16, que reconhece o Estado de Roraima como zona livre de aftosa com vacinação. O documento assinala que a zona livre, agora reconhecida pelo Governo Federal, será submetida à Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) para reconhe­cimento internacional.

Presente à reunião, o vice-presidente do Partido Progressista nacional (PP), deputado Hiran Gonçalves (RR), avaliou como um fato histórico para Roraima o recebimento do status. “Quero enaltecer o trabalho do governo do presidente Michel Temer, do ministro da Blairo Maggi e de todos os técnicos do MAPA e da defesa animal federal do estado, bem como o empenho da governadora Suely Campos (PP) e da bancada federal, para que conseguíssemos alcançar esse objetivo, que vai viabilizar o desenvolvimento desse segmento tão importante da classe produtiva do nosso Estado”, afirmou.

Sobre o trabalho desenvolvido pelos técnicos do MAPA, que propiciou o reconhe­cimento em tempo recorde, Gonçalves lembrou que, no ano passado, o ministro Blairo enviou para Roraima uma auditoria orientadora para que fossem sanadas todas as difi­cul­dades e as pequenas incorreções que poderiam ser corrigidas em pouco tempo. “Logo depois, quando tudo estava organizado, Blairo mandou uma auditoria só para comprovar o trabalho que havia sido feito e que agora se transformou em realidade”, reforçou.

Por outro lado, Hiran Gonçalves também reconheceu o trabalho desen­volvido pela governadora Suely Campos, que convergiu todos os esforços no sentido de apoiar os técnicos de defesa agropecuária do Estado para que fosse possível viabilizar todos os pré-requisitos. Segundo o parlamentar, tendo Roraima alcançado esse status, o próximo objetivo é o de tornar, nos próximos anos, o estado livre de aftosa sem vacinação.

Na avaliação do deputado Hiran Gonçalves, com Roraima livre da febre aftosa com vacinação tudo muda para melhor. Segundo ele, se antes o Estado não podia comer­cializar carne para outras federações, agora, está em uma situação em que pode comer­cializar o produto sem o menor problema, indo ao encontro da classe produtora local, que segundo informou, está construindo um frigorífico de alto padrão.

“Esperamos que o Governo Federal esteja sempre unido com o Governo do Estado e a classe produtiva para que nós possamos construir situações adequadas para que esses empresários possam desenvolver suas atividades, criar emprego e gerar recursos, renda e riqueza para o nosso estado”, salientou.

Gonçalves também lembrou de um outro desafio a ser enfrentado por Roraima, que é o de finalizar o protocolo para que o Estado possa comercializar a fruticultura do entorno de Boa Vista. “A produção de frutas está livre da mosca da carambola e que nós estamos tentando, junto ao Ministério da Agricultura, é finalizar esse protocolo para que possamos ajudar as pessoas que trabalham e produzem a comercializar seus produtos para fora do Estado”, explicou.

Para isso, ele disse contar com o apoio do ministro Blairo Maggi e de sua equipe técnica a exemplo do que aconteceu com a liberação do certificado de estado livre da febre aftosa com vacinação.

Por sua vez, o ministro assinalou que Roraima, há muito tempo, vem trabalhando para ficar livre de febre aftosa com vacinação. Na sua visão, esse é um esforço de muitos anos, que transcende a um esforço de dois ou três governos e que precisa ser reconhecido, como foi feito com a assinatura da Instrução Normativa. “Assim, Roraima passa a fazer parte do circuito nacional da pecuária, com o status de livre de febre aftosa com vacinação. O que significa dizer que, a partir de agora, ele pode intensificar o comércio, as indústrias podem se estabelecer, os frigoríficos podem abater o rebanho local e vender os produtos para dentro e para fora do Brasil”, comemorou.

Para o presidente da Agência de Defesa Agropecuária de Roraima, Vicente Barre­to, que compareceu à reunião como representante da governadora Suely Campos, a conquista de Roraima do status de estado livre da febre aftosa com vacinação é de várias mãos, dos técnicos da defesa agropecuária, do governo do estado e também da classe produtiva. “A nossa missão, a partir de agora, é manter esse status e continuar avançando, com o pleito internacional e, futuramente, com a retirada da vacina”, declarou.

