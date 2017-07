Militares da Base Aérea recebem orientações sobre prevenção de acidentes do trabalho

Em alusão ao Dia Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho, a Base Aérea de Boa Vista promoveu a 1a Semana de Prevenção e Acidentes do Trabalho, “Educar para prevenir”. O evento contou com a parceria da prefeitura de Boa Vista, por meio do Centro de Referencia em Saúde do Trabalhador (Cerest) em Boa Vista.

A fisioterapeuta do centro ministrou na manhã desta quinta-feira, 27, uma palestra abordando as doenças ocupacionais, LER e DORT. “São assuntos que enfocamos no contexto do trabalho e das atividades das pessoas. A ideia é repassar conhecimento sobre as causas e minimização, enfocando a importância de realizar alongamentos e outras atividades”, destacou a fisioterapeuta Francisca Marta Lopes Loureiro.

Mais de 600 militares entre praças, cabos, soldados, oficiais e sargentos participaram da programação da semana, que contou com ginástica laboral, alongamento e a palestra sobre LER/DORT. O Ten. Brito, enfermeiro do hospital da Base Aérea do Esquadrão de Saúde destacou a importância da parceria com o CEREST. BV.

“Estamos fechando hoje a nossa programação da semana com essa palestra, justamente no dia que é lembrado a prevenção de acidentes no trabalho. Contamos com essa importante parceria do CEREST, para nos auxiliar em nossas atividades laborais do dia a dia”.

O Cerest BV promove palestras e capacitações sobre instrutivos de notificação em saúde do trabalhador, para instituições públicas e privadas. O centro funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h, na Rua Eurides Vasconcelos Rodrigues, 562, Jardim Floresta. No início do mês de agosto os profissionais estarão realizando atividades nos municípios de Bonfim, Mucajaí, Cantá e Pacaraima.