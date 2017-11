Migrantes: Governo de Roraima vai receber donativos arrecadados no Rio de Janeiro

Nesta sexta-feira, 17, o Governo do Estado, por meio da Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social), receberá os donativos vindos do Rio de Janeiro destinados aos imigrantes venezuelanos que estão em Roraima. A ação será às 8h30, na Rede Cidadania Melhor Idade, localizada na Rua Cabo PM Lawrence de Melo, 259, Caranã.

Os donativos, arrecadados por meio de ação realizada pela Secretaria de Direitos Humanos e Política para Mulheres e Idosos do Rio de Janeiro em parceria com a comunidade venezuelana daquele Estado, chegaram a Roraima em quatro lotes entre os dias 10 e 14 de novembro.

São duas toneladas de donativos, entre alimentos não-perecíveis, produtos de higiene pessoal, roupas e medicamentos, que foram encaminhados para a Rede Cidadania Melhor Idade, onde serão separados e, de acordo com a necessidade, distribuídos entre os três abrigos onde se encontram os venezuelanos.

O ACNUR, a Agência da ONU para Refugiados apoiou a articulação logística das doações junto aos governos do Rio de Janeiro e Roraima. A ação também contou com o apoio dos mórmons que vivem em Boa Vista.

Os abrigos

Em Boa Vista, são dois abrigos: um no Ginásio do Pintolândia, com mais de 400 venezuelanos, e outro no Ginásio Tancredo Neves, onde estão 500 imigrantes. Outro abrigo fica em Pacaraima, e atende a com cerca de 230 imigrantes.