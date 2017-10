Migração venezuelana: Governo abre edital de seletivo para atuação de profissionais em Centros de Referência

Foi publicado no Diário Oficial do Estado o Edital do Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de profissionais da área de assistência social para atendimento a situação emergencial da imigração de venezuelanos nos municípios de Boa Vista e Pacaraima coordenado pela Setrabes (Secretaria de Trabalho e Bem-Estar Social).

O Edital foi publicado na edição nº 3098 do Diário Oficial do Estado do dia 09 de outubro de 2017 e está disponível para download no link https://goo.gl/uC6WKY (visualização do edital a partir da página 17).

O Processo Seletivo é destinado à seleção e posterior contratação de 12 profissionais, sendo 8 de nível superior (psicólogo, assistente social, antropólogo e coordenador) e 4 de nível médio (agente sócio-instrutor), que vão atuar nos dois Abrigos Provisórios, conhecidos como Centro de Referência aos Imigrantes em Boa Vista e em Pacaraima. Os salários vão de R$ 2.223,34 a 4.180,25.

A seleção compreenderá de análise curricular por meio de avaliação de títulos e a carga horária de trabalho do contratado será de 40 horas semanais.

O diferencial do certame é que os postulantes aos cargos tenham domínio do idioma espanhol tendo em vista o público alvo específico. A prerrogativa foi decidida pela Comissão do Edital, para que os agentes possam atender aos imigrantes.

O recurso empregado para a contratação dos profissionais provém dos R$ 480 mil articulados pela secretaria junto ao MDS (Ministério do Desenvolvimento Social), que foi empregado no atendimento de pessoas que se encontram no CRI, consertos na estrutura do ginásio onde funciona o abrigo, compra de alimentação e colchonetes, conforme acordado com o Governo Federal.

De acordo com a secretária-adjunta da Setrabes, Edilânia Mangueira, o Processo de Seleção Simplificado tem como objetivo realizar a contratação temporária tendo em vista a situação excepcional da migração de venezuelanos para o Estado.

“Será utilizado o recurso disponibilizado pelo MDS para este fim. A princípio a contratação será por seis meses, mas uma vez que a situação se estenda por mais tempo e o Ministério consiga disponibilizar mais recursos ao Estado, existe a possibilidade para a prorrogação deste período”, disse.

O período de contratação será de seis meses, podendo ser prorrogado por mais seis meses. As inscrições serão realizadas de forma gratuita a partir desta quarta-feira (18) até às 22h do dia 20 de outubro de 2017, no endereço http://apps.cti.rr.gov.br:8080/seletivosetrabes/.

Documentos

A entrega de documentação será de 23 a 25 de outubro no Auditório da Setrabes, localizada na Avenida Mário Homem de Melo, n° 2310, Mecejana.

É preciso apresentar RG ou outro documento oficial com foto, CPF, comprovante de residência atual, título de eleitor com comprovantes de votação da última eleição ou certidão de quitação eleitoral, certificado de reservista para pessoas do sexo masculino, além de comprovante de escolaridade em conformidade com o cargo pretendido, currículo preenchido com as cópias dos documentos que comprovem formação e participação em cursos de capacitação, congressos, conferências e simpósios com cargas horárias respectivas, comprovante de quitação no respectivo conselho. E, caso de inscrição por meio de procurados, é necessário apresentar instrumento procuratório específico com firma reconhecida em cartório.

A publicação do resultado preliminar será no dia 30 de outubro e o resultado final será publicado no Diário Oficial do Estado de Roraima no dia 07 de novembro. A convocação dos candidatos aprovados obedecerá ordem de classificação e ao número de vagas estabelecidas.