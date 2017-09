Migração: servidores da Setrabes recebem capacitação da Agência da ONU para Refugiados

Até a próxima quarta-feira, 6, servidores da Setrabes (Secretaria Estadual do Trabalho e Bem Estar Social), juntamente com equipes de Boa Vista, Pacaraima e Manaus, participam de capacitação promovida pela Acnur (Agência da ONU para Refugiados no Brasil), com o tema ‘Gestão de Abrigos – Coordenação e Gerenciamento’.

A programação acontece no auditório do Instituto de Antropologia da UFRR (Universidade Federal de Roraima), com a proposta oferecer melhor suporte para que os profissionais possam atuar no contexto da imigração venezuelana.

A secretária adjunta da Setrabes, Edilania Mangueira, explica que o conhecimento adquirido será repassado aos demais servidores.

“Eles serão multiplicadores dessa informação, para o treinamento de novas equipes e elaboração de protocolos e fluxos de atendimento, proporcionando conhecimento com acolhimento de grandes aglomerações de pessoas em situação de calamidade”, enfatiza.

Programação

A capacitação terá continuidade nesta terça-feira (5), das 9h às 12h e das 14h às 17h30, no prédio em frente ao Cras – Pintolândia. Já na quarta-feira (6), das 9h às 12h, haverá treinamento no prédio em frente ao Cras-Pintolândia e o fechamento da capacitação será das 14h às 17h30, no auditório do Instituto de Antropologia, na UFRR.

Simone Cesário