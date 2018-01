Migração: Oleno Matos protocola requerimento para criação de comissão

O deputado Oleno Matos (PDT) protocolou nesta quarta-feira, 24, na Assembleia Legislativa de Roraima, um requerimento para instalação de uma Comissão Especial Externa para análise da crise migratória de cidadãos venezuelanos. A proposta tem apoio do presidente da Casa, deputado Jalser Renier (SD) e de outros parlamentares.

O requerimento dessa Comissão deverá passar pela votação e aprovação em plenário o mais breve possível, como almeja Oleno Matos, para que sejam definidos ainda os membros, como presidente, vice-presidente e relator, para tratar de um assunto pertinente no Estado que é a migração de estrangeiros de diversas nacionalidades para Roraima.

Segundo divulgado na última semana, dados da Polícia Federal de Roraima apontam para mais de 70 mil pedidos de ajuda oriundos, principalmente, de venezuelanos que fogem da crise econômica e política do País vizinho. “Essa proposta nasce da necessidade do nosso Poder Legislativo enfrentar, de forma mais contundente, essa problemática que o Estado está vivendo que é a migração em massa de venezuelanos”, explicou o autor do requerimento.

Oleno Matos explicou que essa Comissão trabalhará proposições, fiscalização de execuções de serviços, promover o debate sobre assunto, buscar dados e soluções para que ninguém seja prejudicado com essa situação. Com isso, a pretensão é chamar a atenção do Governo Federal para que haja ajuda ao Estado e aos municípios de Roraima.

“Até sugerir, propor ao Governo Federal que ele tome as providências necessárias e dê o suporte necessário, tanto ao Governo do Estado, quanto também aos municípios que estão abrigando os estrangeiros que chegam em um grande número ao nosso Estado”, disse Oleno, ao frisar a necessidade de mais recursos para atender a Saúde, Educação e Segurança Pública.

Por ser formada somente por deputados, Oleno ressaltou que haverá pedidos de informações a entidades públicas para elaboração de relatórios. “Faremos isso tanto na esfera Federal, Estadual e Municipal. Nós queremos ser um parceiro e na busca de soluções para evitarmos passar por problemas como a Europa passa hoje devido ao constante fluxo migratório de milhares de pessoas”, complementou. O requerimento da Comissão Especial Externa passará por votação dos deputados em plenário e, após, será definido os nomes de quem formará o grupo.

Yasmin Guedes