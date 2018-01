Midia In Door: iniciativa visa diminuir distância entre o Judiciário e o cidadão

O Tribunal de Justiça de Roraima por meio do Núcleo de Comunicação e Relações Institucionais realizou no ultimo dia 16 de janeiro, a instalação do serviço de mídia interna .

Após uma semana de testes, os visitantes acompanham desde ontem (22), notícias e outras informações acerca das atividades desenvolvidas pelo Poder Judiciário enquanto aguardam pelo atendimento.

Foram instalados 3 monitores de 43 polegadas nas recepções dos prédios da Vara da Justiça Itinerante, Fórum Civil e Criminal.

Segundo a coordenadora do Núcleo de Comunicação do TJRR, Haline Bandeira, o projeto Midia In Door atende ao Plano de Gestão 2017-2019, que visa à conscientização do cidadão.

“Preparamos um material leve chamado “Conhecendo o Judiciário”, que explica o que é e como atua este Poder. No vídeo, um personagem interativo esclarece várias questões ao cidadão, como por exemplo, o que é uma decisão de primeira instância, qual o papel do desembargador, entre outras.”

Para a escolha dos pontos de instalação dos monitores, foram considerados os locais que concentram o maior número de visitantes. Os vídeos têm duração de cinco minutos e também disponibilizam propagandas institucionais, como atendimentos realizados nos bairros e interior do Estado.