Microcefalia: Rede Cidadania Atenção Especial oferece atendimento com equipe multidisciplinar

Em 2015, o Brasil ficou apreensivo com o aumento exponencial dos casos de microcefalia que começaram a ser registrados nos recém-nascidos de todo o país, muitos desses casos, com a comprovação de estarem relacionados ao zika vírus durante a gestação.

Depois que a família recebe a notícia, o principal desafio é como garantir a qualidade de vida e o melhor desenvolvimento dessa criança. Esse apoio profissional é oferecido pelo Centro Estadual de Estimulação Precoce, que fica na Rede Cidadania Atenção Especial, coordenado pela Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social), que realiza um trabalho integral multidisciplinar e hoje atende a 14 crianças com microcefalia, tanto da capital como interior do Estado.

Em Roraima, segundo o Resp (Registro de Eventos em Saúde Pública), entre 2015 e 2016, foram notificados 32 casos de microcefalia, dos quais 13 foram confirmados e em apenas um deles a confirmação laboratorial de relação com o zika vírus. O trabalho desenvolvido pela Atenção Especial com esses pacientes inclui sessões com fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e pedagogo, que avaliam cada caso e o grau de comprometimento das funções para prestar atendimento individualizado.

“O desafio da família já é imenso, por isso trabalhamos para minimizar essas dificuldades e proporcionar um tratamento integral, que busca desenvolver as habilidades dessa criança e melhorar sua condição de vida, garantindo, assim, mais tranquilidade a essas famílias”, explica a secretária do Trabalho e Bem-Estar Social, Emília Campos.

O trabalhador autônomo Elilson Galé, pai de Elvis, de dois anos de idade, confirma a importância desse apoio. O menino nasceu com microcefalia e, por isso, a família procurou a Atenção Especial para avaliar o que poderia ser feito. Há um ano Elvis frequenta o Centro de Estimulação Precoce, duas vezes por semana.

“Percebemos que ele teve um avanço muito grande. Antes ele não mexia as pernas e agora se movimenta, brinca com a gente. Tudo indica que as sessões estão dando resultado”, diz o pai, ressaltando que vai continuar com o tratamento. “Nós não mediremos esforços para que ele tenha uma boa qualidade de vida no futuro”, conclui.

Atendimentos

Antes de iniciar as sessões, a criança passa pela triagem, com avaliação de uma assistente social que vai definir a situação e as principais necessidades a serem trabalhadas. Na sessão de fisioterapia, é realizada a terapia craniosacral já que, como explica o fisioterapeuta Ian Viana, a criança com microcefalia possui um bloqueio dos ossos cranianos e impedem o crescimento cerebral para garantir o avanço no desenvolvimento global. “Por isso estimulamos a movimentação craniana para possibilitar um relaxamento e facilitar o crescimento e desenvolvimento cerebral”, explica o profissional.

Já o papel da Terapia Ocupacional é trabalhar as atividades rotineiras para garantir mais autonomia a essas crianças, desenvolvendo suas habilidades motoras e cognitivas, com atividades lúdicas que incentivam o brincar e a socialização. O trabalho tem sequência com a fonoaudióloga, que realiza um trabalho de desenvolvimento da linguagem oral, compreensiva, além da estimulação da sucção e mastigação, habilidades comprometidas em algumas crianças com microcefalia.

Unindo e complementando todos esses atendimentos está a sessão com a pedagoga, que trabalha tanto a linguagem como a parte motora. “São crianças que possuem dificuldade de concentração e de aprendizagem, por isso nossas atividades são direcionadas a estimular especialmente esses dois aspectos, adaptando o trabalho à necessidade de cada paciente, já que o comprometimento e áreas afetadas são diferentes para cada um”, explica a pedagoga Elizandra Amaral, que completa: “Quanto antes começar o tratamento, mais resultados satisfatórios poderão ser alcançados”.

Atualmente, 214 crianças de zero a quatro anos incompletos, com deficiências motoras, intelectuais e múltiplas, são atendidas na Estimulação Precoce. Os pais ou responsáveis de crianças com microcefalia que tiverem interesse pelo atendimento podem procurar a Rede Cidadania Atenção Especial, na Avenida São Sebastião, 1195, bairro Santa Tereza, 1195, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

Simone Cesário