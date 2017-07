Mesa Brasil e Cozinha Brasil oferecem curso de Aproveitamento Integral de Alimentos

O Serviço Social do Comércio em Roraima (Sesc-RR) está com inscrições abertas para o curso “Aproveitamento Integral de Alimentos”, que será realizado no dia 13 de setembro, das 8h às 12h e das 14h às 18h. A atividade é resultado de uma parceria com o programa Cozinha Brasil, do SESI/RR. Vagas limitadas!

Interessados devem realizar a pré-inscrição por meio do formulário eletrônico disponível no link https://goo.gl/forms/smi1AdRPFPk0p8sR2. Para confirmar a participação no evento, cada inscrito deverá entregar dois brinquedos novos até o dia 11 de setembro, na coordenação do Mesa Brasil (Sesc Mecejana), em horário comercial.

Segundo a assistente Social do Mesa Brasil, Lisiane Lazzarotto, o curso será oferecido em alusão ao aniversário do Mesa Brasil, um programa social que atua como um agente coletor de alimento e distribuidor às instituições, creches e associações cadastradas.

“Com o curso estamos atendendo uma demanda e presenteando toda a comunidade. Estaremos completando 14 anos no dia 11 de setembro e é com muito orgulho que celebramos este grande trabalho que desperta mais esperança e dignidade social em centenas de famílias. Completar a refeição de crianças, jovens, adultos e idosos, é o nosso maior presente”, disse Lisiane.

Mesa Brasil

Implantado em Roraima no dia 11 de setembro de 2003, o Mesa Brasil Sesc atua como um agente coletor de alimentos em empresas do ramo, para serem doados às instituições cadastradas no Programa. Em Boa Vista, o programa desenvolve um trabalho de resgate à cidadania, na medida em que minimiza o quadro de desnutrição vivenciada por tantas crianças, levando também qualificação profissional através dos cursos e treinamentos destinados aos gestores das entidades sociais, voluntários e doadores cadastrados no Programa. Para realizar o seu cadastro e ajudar o Mesa Brasil, acesse http://www.sescrr.com.br/index.php/links/277-o-projeto-mesa-brasil.

Larissa Mello