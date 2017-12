Mesa Brasil bate recorde de coleta e distribuição de alimentos

O ano de 2017 foi mais que especial para o Mesa Brasil, coordenado e executado pelo Sesc em Roraima. O programa conseguiu bater sua meta anual ainda no mês de novembro, que era de 514.000Kg. Com o empenho de servidores e de 34 doadores, o Mesa Brasil arrecadou e distribuiu 552.374 quilos de alimentos, que garantiram refeições mais fartas e saudáveis para as 54 associações cadastradas, alcançando 44.500 pessoas.

Outra conquista do programa em 2017 foi a criação do projeto Rede de Solidariedade, grupo de 73 voluntários que trabalha em campanhas de apoio emergencial e na arrecadação e distribuição de produtos coletados em propriedades rurais. O grupo é formado pelos próprios beneficiados do programa, garantindo assim uma maior participação do processo e aumentando a autoestima das pessoas assistidas.

Mesa Brasil

É um programa que desenvolve, há 14 anos, ações de coleta e distribuição de alimentos excedentes ou fora dos padrões de comercialização, mas que ainda podem ser consumidos. De um lado, contribui para a diminuição do desperdício, e de outro, reduz a condição de insegurança alimentar de crianças, jovens, adultos e idosos.

Metas 2018

Além de continuar ampliando seu leque de parceiros e de famílias assistidas, o Mesa Brasil visa arrecadar 544.840Kg de alimentos em 2018. O programa também continuará promovendo ações e campanhas para arrecadação de roupas, calçados e brinquedos. Faça parte da rede de solidariedade do Mesa Brasil.

Larissa Mello