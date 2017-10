Mês das Crianças: Coral e Orquestra de Flautas encerra programação

Para concluir as programações musicais do Mês das Crianças, o Coral e Orquestra de Flautas do Instituto Boa Vista de Música (IBVM) preparou um repertório bastante eclético neste domingo, 29, na praça de alimentação do Pátio Roraima Shopping, reunindo um grande público entre amigos, familiares e frequentadores do lugar. O evento já é promovido há três anos.

Foram 45 crianças e adolescentes participantes do projeto que se apresentaram neste domingo, porém o número total chega a mais de 170. No repertório, obras brasileiras como “Aquarela”, de Toquinho; “A Paz”, da banda Roupa Nova e, diversas canções regionais, como “Cidade do Campo”, de Eliakin Rufino, “Makunaimando” e Trio Roraimeira.

Para quem conferiu a apresentação, foi gratificante ouvir boa música, além de presenciar jovens talentos em destaque. “Gosto de ouvir música, mas ao se deparar com crianças tocando, o sentimento é maior, pois é algo inspirador”, disse o comerciante Luís Barbosa, que estava no shopping a passeio com a família.

Já os pais do pequeno Igor Oliveira, de 11 anos, o motivo orgulho é maior, pois o jovem músico sempre demonstrou aptidão para instrumentos. Há cerca de um ano ele faz parte do IBVM e, além da flauta, ele também quer aprender violão e violino.

“Ele sempre foi encantado pela música, se interessava por tocar instrumentos e agora fico muito feliz ao vê-lo tão dedicado, envolvido com algo bom como a música. E isso tem melhorado muito o desempenho dele em outras áreas do dia a dia. É gratificante”, disse a mãe do jovem, Elenir Oliveira.

Segundo o maestro Francisco Carlos Felício, a proposta do IBVM com o Mês das Crianças foi a de levar boa música, além de motivar outros jovens a buscarem na música uma forma de aprendizado e desenvolvimento de caráter. “Nós acreditamos no poder transformador que a música tem no indivíduo, tornando-lhe uma pessoa melhor com seus semelhantes. E isso nós temos visto bastante em nossos jovens”.

Fábio Cavalcante