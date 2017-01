Mérito Sindical: Fier entrega Prêmio para lideranças sindicais

A Federação das Indústrias do Estado de Roraima (Fier) irá realizar nessa quinta-feira, 26, a solenidade de premiação do Prêmio Fier do Mérito Sindical 2016, a qual irá premiar os três sindicatos que se destacaram pela sua atuação ao longo do ano passado. O evento acontecerá às 17h na Federação, localizada na Avenida, Benjamin Constant, 876 – Centro.

O objetivo é reconhecer e valorizar as iniciativas desenvolvidas pelas lideranças sindicais, com vistas à promoção do associativismo, fortalecimento e defesa de interesses dos segmentos industriais organizados.

Participaram desta edição sete sindicatos, são eles: Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de Roraima (sinduscon/RR); Sindicato da Indústria de Desdobramento e Beneficiamento de Madeiras, Laminados e Compensados do Estado de Roraima (Sindimadeiras/RR); Sindicato das Indústrias Gráficas do Estado de Roraima (Sindigraf/RR); Sindicato das Indústrias de Beneficiamento de Grãos do Estado de Roraima (Sindigrãos/RR); Sindicato da Indústria da Reparação de Veículos e Acessórios do Estado de Roraima (Sindirepa/RR); Sindicato das Empresas de Artesanato e dos Artesãos Autônomos do Estado de Roraima (Sindearter); Sindicato da Indústria da Confecção de Roupas, da Alfaiataria, da Capotaria, da Tapeçaria e Similares do Estado de Roraima (Sindiconf/RR).

Os critérios estabelecidas para concorrer ao Prêmio foram adotados com base nos pilares de sustentação das diretrizes emanadas da Confederação Nacional da Indústria- CNI, por meio do Programa de Desenvolvimento Associativo – PDA, considerando três áreas de atuação que, somadas, poderão alcançar até 100 pontos que são: Sindicato Legal, Fortalecimento Sindical e Associativismo Sindical.

Prêmio

O Sindicato vencedor da edição 2016 receberá da FIER, o apoio logístico e financeiro para participação de sua Diretoria principal (Presidente, Vice-Presidente, Secretário e Tesoureiro) em evento nacional do setor industrial que representa, durante o exercício de 2017, com duração de até no máximo 5 (cinco) dias de evento.

O Segundo colocado receberá da Fier, o apoio logístico e financeiro para participação de 2 (dois) membros de sua Diretoria principal (Presidente, Vice-Presidente, Secretário e Tesoureiro), a serem indicados pelos mesmos, em evento nacional do setor industrial que representa, durante o exercício de 2017, com duração de até no máximo 3 (três) dias de evento.

E o terceiro lugar receberá da Fier o apoio logístico e financeiro para participação de 1 (um) membro de sua Diretoria principal (Presidente, Vice-Presidente, Secretário e Tesoureiro), a ser indicado pelos mesmos, em evento nacional do setor industrial que representa, durante o exercício de 2017, com duração de até no máximo 2 (dois) dias de evento.