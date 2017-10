Merendeiras aprendem a fazer receitas nutritivas com sobras de alimentos

Nesta segunda e terça-feira, dias 2 e 3, cerca de 120 merendeiras deixaram seus afazeres nas escolas municipais para aprenderem novas técnicas de alimentação saudável com programa Sesi Cozinha Brasil. O curso foi ministrado no prédio do Serviço Social da Indústria (Sesi), localizado na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes. As profissionais aprenderam a fazer receitas nutritivas e práticas reutilizando o que geralmente é desperdiçado ou mesmo deixado de lado na mesa dos brasileiros, como talos, cascas de banana, folhas e sementes.

Para participarem da capacitação, as 255 merendeiras das escolas urbanas e casas mãe foram divididas em quatro turmas, duas delas receberam a capacitação durante estes dois dias, segunda e terça-feira. As próximas turmas entram na programação da próxima semana, nos dias 9 e 10 de outubro. Para a nutricionista da Smec, Adnayara Figueiredo, o momento é de ampliar o conhecimento das merendeiras buscando hábitos de reaproveitamento dos alimentos.

“Além de reforçar a questão da alimentação saudável, noções de higiene, a legislação dos alimentos, vamos falar do enriquecimento das receitas aproveitando integralmente os alimentos. Geralmente vem muitos produtos da agricultura familiar para as nossas escolas e saber como usar e reaproveitar cada item se torna essencial para melhorar a qualidade da merenda oferecida aos nossos alunos”, disse.

O curso foi ministrado na unidade móvel do programa. Sob o comando do instrutor José Mailson, técnico em nutrição do programa, e o cozinheiro Alex Brito, as merendeiras aprenderem a fazer sete receitas práticas: bolo de abóbora, suco da horta, risoto rosado, carne havaiana, omelete assado de arroz, carne ensopada com a entrecasca da melancia e bolo de bagaço de milho.

Para a merendeira, Maisa Barbosa, da Escola Municipal Jael da Silva Barradas, o curso é importante não só para preparação das receitas nas escolas como também em casa com a família. “São informações muito importantes. Aqui estamos aprendendo novas técnicas de reaproveitamento dos alimentos, são receitas bem nutritivas e fáceis de preparar. Na rede municipal temos um cardápio a ser seguido, mas nada impede que façamos algo diferente para complementar”, disse.

Para acompanhar passo a passo a preparação das receitas, os participantes recebem uma cartilha com todos os pratos a serem preparados. Ao final do curso, logo após a degustação, eles recebem os certificados com carga horária de 10h. Desde 2004, o Programa Cozinha Brasil ensina a população como preparar alimentos de forma inteligente e sem desperdícios.

Ceiça Chaves