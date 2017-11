Mercado Municipal deve se transformar em novo ponto turístico de Boa Vista

O senador Romero Jucá realizou nesta segunda-feira, 13, uma visita à obra do Mercado Municipal São Francisco. Localizado na avenida Major Williams, uma das principais vias de Boa Vista, o espaço está sendo totalmente revitalizado para se transformar em mais um ambiente de convivência social e recepção turística da capital.

O trabalho deve ser finalizado até março de 2018, garantindo melhores condições para os comerciantes que atuam no local e também para a comunidade que busca por produtos regionais e novas opções de lazer. “O Mercado é um espaço da nossa cidade que tem história. Essa é uma obra que está sendo muito bem feita com recursos que eu trouxe de Brasília, pelo Calha Norte. Com o Mercado, mais bonito e muito mais moderno, vamos atender muito bem a nossa população”, afirmou o senador.

O projeto, executado pela Prefeitura de Boa Vista, contempla a ampliação da área de circulação de pessoas, a criação de duas praças de alimentação além dos espaços de comercialização com 10 frutarias, cinco boxes de serviços, um açougue, um espaço para frutos do mar; um para venda de polpa de frutas; oito armazéns para grãos e outros produtos hortifrutigranjeiros.

“Quero agradecer o senador que é meu grande parceiro. Se não fosse o apoio dele, não teríamos condições de fazer essa obra. Boa Vista está se tornando uma cidade moderna e precisa ter aquele Mercado que todo mundo visita e quer conhecer. Vamos ter uma praça de alimentação com muita qualidade e com uma condição muito melhor do que era antes, para as pessoas que trabalham e frequentam aqui”, disse a prefeita Teresa Surita.