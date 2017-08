Meninos do Abrindo Caminhos são aprovados em peneira de clube paulista

Muitos dos jogadores de futebol que hoje são ídolos passaram por uma peneira ou por testes em clubes. Isso é uma prova de que o início da carreira, muitas vezes cheio de percalços, pode se concretizar e ser promissor e, mais do que isso, é uma realização de um sonho pessoal e familiar. É o caso de sete garotos do programa Abrindo Caminhos, da Assembleia Legislativa de Roraima (ALERR), selecionados em uma seletiva com a participação de 400 jovens de Roraima, realizada pelo coordenador das categorias de base do União Barbarense Futebol Clube – São Paulo, Rômulo Vieira, que esteve em Boa Vista nos dias 5 e 6 deste mês.

Os garotos são: Pablo Honorato dos Reis, 10; Samuel Thales Mota Palmeira, 12; João Vitor Conceição, 12; Danilo Conceição da Cunha, 12; João Davi da Silva Pontes, 11; Matheus dos Santos Galvão, 15; e Diego Daniel da Silva, 13, que participam dos treinos de futebol do Abrindo Caminhos, nos polos localizados nos bairros Nova Cidade, Conjunto Cidadão, Senador Hélio Campos, Primavera, Cidade Satélite e Jóquei Clube. Todos eles irão em janeiro do próximo ano, sendo uns para ficarem em definitivo e outros para passarem por testes.

Samuel é morador do bairro Caranã e está no 6º ano do ensino fundamental, na Escola Jesus de Nazareno. Ele disse que se esforça ao máximo nos treinos, mas não esperava que fosse ser aprovado entre 400 meninos. “Estou feliz demais. É o meu sonho ser jogador profissional de futebol e dar uma condição melhor para minha família. Passa tanta coisa na minha cabeça, mas só é coisa boa”, comentou, dizendo que um dia vai jogar no Santos, porque tem o roraimense Thiago Maia como exemplo para realizar o sonho de jogar em um grande time.

Estudante do 4º ano do ensino fundamental na escola Carmem Eugenia Macaggi, bairro Asa Branca, Pablo comentou que quando foi chamado para participar da seletiva ficou feliz, apreensivo e nervoso. “Pensei, esse será o meu momento e graças a Deus deu certo. Agradeço ao deputado Jalser pela oportunidade que estou tendo e também ao meu pai que me incentiva muito, e sempre me dar conselhos”, disse.

O presidente da Assembleia Legislativa de Roraima (LERR), deputado Jalser Renier (SD), afirmou que sempre acreditou nos jovens e tem percebido que as crianças e adolescentes do Abrindo Caminhos estão apenas retribuindo a finalidade do programa quando foi pensando e implantado. “Tenho muito orgulho dessa garotada. Eu não esperava resultados tão rápidos, até porque o programa tem apenas nove meses de implantação, mas aguardava resultados positivos em outras questões, como meninos e meninas com mudança de comportamento na escola, em casa e com os colegas, que essa turma desenvolvessem habilidades e no futuro descobríssemos talentos nas várias modalidades que ofertamos no Abrindo Caminhos, mas não, tudo muito precoce e isso significa que eles estão se esforçando para atingir objetivos”.

Jalser Renier também embalado no mesmo sonho dos meninos aprovados na seletiva do clube paulista, acredita que num futuro não muito distante o povo de Roraima ouvirá os nomes desses jovens sendo destaque no cenário esportivo nacional. “Essa é uma oportunidade única, e espero que essa garotada saiba tirar proveito máximo de cada momento que terão no União Barbarense, o que dependerá exclusivamente da garra, da vontade e da perseverança de cada um deles”, finalizou o presidente, lembrando que recentemente que garotos e garotas do Abrindo Caminhos conquistaram medalhas nas modalidades de ginástica rítmica e jiu-jitsu em competições importantes que aconteceram em Roraima.

O programa Abrindo Caminhos funciona na avenida São Sebastião, 883 – bairro Cambará, onde são desenvolvidas atividades extracurriculares para crianças e adolescentes de 5 a 17 anos, que participam de aulas de balé, coral, informática, música, teatro, jiu-jitsu e futebol nos períodos opostos ao da escola.

Edilson Rodrigues