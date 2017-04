Membros e servidores da DPE têm assistência com cobertura nacional

Os defensores públicos e servidores da Defensoria Pública do Estado de Roraima (DPE) já podem inscrever-se nos planos de saúde da Federação das Unimeds dos Estados da Amazônia (FAMA). Os beneficiários terão a partir de agora cobertura nacional e as adesões estão isentas de carência, desde que feitas antes de finalizar o prazo de 30 dias, ou seja, até dia 17 de maio.

A defensora pública-geral, Terezinha Muniz, destacou que a mudança de categoria é pensando no melhor para todos os que utilizam o plano de saúde. “Nós analisamos com cuidado esse novo plano de saúde, e vimos que seria o mais ideal para os membros e servidores. Continuaremos a arcar com 60% do valor total do convênio, e o servidor somente com 40% restante, sendo descontado na folha de pagamento”, explicou.

Ela ainda mencionou sobre a cobertura do plano. “Esse convênio cobre todos os procedimentos elencados na lista da Agência Nacional de Saúde (ANS), que vão desde exames, internações, partos, emergência 24 horas a cirurgias, obedecendo às carências de cada um”, ressaltou Terezinha.

Conforme a diretora do Departamento de Recursos Humanos da DPE, Eunice Almeida, os membros e servidores que faziam parte do plano de saúde anterior precisam comparecer até dia 10, no DRH, no prédio administrativo da DPE, na General Penha Brasil. “A antecipação na data é a fim de evitar transtorno no atendimento e na finalização dos contratos com a FAMA”, comentou.

A diretora informou que os membros e servidores que não faziam parte do plano anterior também poderão participar. “Os novos membros e servidores que desejam ser incluídos no convênio, também precisam trazer os mesmos documentos e cópias para cadastro. Quem não aderir até a data estará automaticamente com o plano inativo”, finalizou Eunice.

Documento

O titular deve levar os documentos atualizados: cópias do Cartão SUS, comprovante de residência, CPF e RG. Para os dependentes, os mesmos documentos, exceto quem não tem RG, o titular precisa levar a cópia da certidão de nascimento. “Pedimos para que entreguem a documentação atualizada no Departamento de Recursos Humanos (DRH) o mais breve possível antes de finalizar o prazo de carência”, relatou a diretora do DRH, Eunice Almeida.

Celton Ramos