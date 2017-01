Membros do Conselho Superior da Defensoria tomam posse

Os membros eleitos para o Egrégio Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Roraima (DPE) tomaram posse na manhã desta segunda-feira, 30, no auditório da Instituição. O novo colegiado atuará até 2019, tendo como presidente, Terezinha Muniz, defensora-geral da DPE.

Foram eleitos os defensores públicos Jaime Brasil Filho, com 21 votos, Rogenilton Ferreira Gomes, 20 votos, Francisco Francelino,18 votos, e Januário Miranda Lacerda,18 votos. E os suplentes ficaram os defensores Alessandra Miglioranza, 17 votos, Vera Lúcia Pereira,17 votos, José Rocelito, 14 votos e Maria das Graças Soares com 13 votos.

A eleição ocorrida no dia 27 de janeiro ocorreu pela primeira vez de forma eletrônica, por meio do endereço eletrônico da Instituição disponibilizado em computadores ou smartphones. Com as ferramentas plugadas via internet, facilitou para a maior participação de defensores. O resultado foi concluído logo após o termino da votação pela Comissão Eleitoral, na sede da Defensoria, por volta das 17h de sexta-feira (27).

No ato da posse a defensora pública-geral, Terezinha Muniz, ressaltou a importância e responsabilidade para os novos membros. “Não precisamos lembrar que a própria lei já traz um rol de atribuições e nós confiamos na capacidade e compromisso de cada um com a Instituição”, concluiu.

“Responsabilidade e compromisso com a Instituição”, foi o que destacou o defensor José Rocelito, que participa pela terceira vez do Conselho Superior. “A contribuição é sempre valiosa, pois o trabalho é coletivo e sempre em favor da Instituição. Fui agraciado mais uma vez com a suplência, sei que teremos muito trabalho pela frente – com grande responsabilidade -, mas essa é a contribuição que podemos oferecer”, disse.

A defensora Christianne Leite, que fez parte do Conselho Superior passado, falou sobre sua atuação e destacou a maior participação na eleição. “Agradeço por esses anos de companhia e participação com os colegas, pois foi bastante gratificante. Parabenizo os novos membros, pois dessa vez muitos se inscreveram. Isto mostra a importância do Conselho nos trabalhos institucionais da Defensoria Pública”, frisou.

Celton Ramos