Melhor Idade: inscrições para novas vagas na Rede Cidadania iniciam segunda-feira

Nos dias de hoje, envelhecer não é mais sinônimo de sedentarismo ou solidão. Muito pelo contrário: as pessoas buscam cada vez mais a longevidade e estilo de vida saudável. Manter-se ativo e buscar convivência com outras pessoas ajuda e muito, a melhorar a qualidade de vida depois dos 60.

Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), em Roraima, a população nessa faixa etária chega a 28 mil pessoas. Para tornar essa fase ainda mais prazerosa, o Rede Cidadania Melhor Idade desenvolve um trabalho com atividades esportivas, pedagógicas e culturais, além de atendimentos de saúde.

“Este ano quase dobraremos a quantidade de idosos atendidos, passando de pouco mais de 600, para mil usuários em 2017”, destacou a coordenadora da unidade, Adriana Ayres.

Para se inscrever, é preciso ter 60 anos ou mais e levar RG, CPF, comprovante de residência, cartão do SUS e duas fotos 3X4. Quem já frequentava as atividades no ano passado passará apenas por uma reavaliação. Já os novos usuários devem fazer sua inscrição para uma das 400 vagas disponíveis. As inscrições para 2017 estarão abertas a partir de segunda-feira (6), na Rua Cabo PM Lawrence de Melo, 259-A, Caranã, das 8h às 17h.

Rede Cidadania Melhor Idade – O Centro de Referência do Idoso iniciou o ano de 2016 com 480 usuários e encerrou as atividades do ano com mais de 600. Eles recebem diariamente, atendimentos de saúde, além de participar de atividades pedagógicas, culturais e esportivas para promover seu bem-estar e longevidade.

Um dos projetos de destaque em 2016 foi o curso de alfabetização, realizado em parceria com a Seed (Secretaria Estadual de Educação e Desporto). Desde o mês de julho, 45 idosos estão sendo alfabetizados.

São três turmas participantes, com um total de 320 horas/aula até o mês de fevereiro, quando será realizada a formatura, com entrega de diploma reconhecido pelo MEC (Ministério da Educação).

Simone Cesário