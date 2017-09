Meio Ambiente: Roraima é eleito estado-membro do GCF na Indonésia

Roraima foi eleito membro do GCF, a Força Tarefa dos Governadores para Clima e Floresta. A eleição foi por unanimidade, durante a 11ª Reunião Anual dos Estados Membros da GCF, realizada nesta segunda-feira, 25, em Balikpapan, na Indonésia.

“Quando assumi o governo, em 2015, Roraima era o único Estado da Amazônia Legal que não fazia parte do GCF. Desde então, nos candidatamos, com indicação do governador do Pará, Simão Jatene e, agora, vamos poder receber recursos dessa entidade, que financia projetos de desenvolvimento sustentável em várias partes do mundo”, explicou a governadora Suely Campos.

A votação foi acompanhada pelo diretor de Recursos Hídricos da Femarh, Rogério Martins, que desde o ano passado representa os interesses de Roraima junto ao GCF, primeiro, na condição de observador e agora, como membro efetivo da entidade.

“Em 2016 participamos das reuniões, sem direito a voto e acesso aos projetos, apenas observando e aprendendo como o trabalho é desenvolvido. Agora, ao fazer parte desse grupo, Roraima compactua metas com os demais estados e países que possuem florestas tropicais ao redor do mundo e pode pleitear recursos para a implantação de projetos e programas de desenvolvimento sustentável”, explicou.

Martins destacou ainda que o compromisso do Governo de Roraima com o desenvolvimento sustentável foi reafirmado com a inclusão no grupo. “Desde que a governadora assumiu, estamos trabalhando para fazer parte desse grupo. Nesse ano de observação, fomos sempre elogiados, citados diversas vezes, devido à força que a Amazônia Legal representa, pelo trabalho que nosso Estado desenvolve”, finalizou.

Pedido

No documento enviado ao GCF, pleiteando a aprovação, a governadora Suely Campos destacou que mais de dois terços do território do Estado são preservados por terras indígenas, unidades de conservação e áreas militares e que Roraima é o segundo Estado brasileiro com o maior percentual de sua área total preservada, atrás apenas do Amapá.

“Diante desse cenário, o Estado dispõe de 29,21% do seu espaço territorial para promover o desenvolvimento de suas atividades, sendo que atenção especial tem sido dada para que isto ocorra de forma sustentável. Temos trabalhado em conjunto com os governos dos demais estados da região amazônica em prol da criação do Consórcio Interestadual da Amazônia Legal. Nesse sentido, assinamos durante o 14º Fórum de Governadores da Amazônia Legal ocorrido em maio deste ano, em Porto Velho, o protocolo de intenções que cria o consórcio, cujo objetivo, é o desenvolvimento econômico e social da região, de maneira harmônica e sustentável, além da integração e o fortalecimento regional, destacando nosso papel político e econômico, no contexto nacional e internacional”, argumentou.

Além disso, o documento mostrou que a Política Estadual de Meio Ambiente do Estado de Roraima tem a pretensão de garantir a manutenção dos recursos naturais, a redução das taxas de emissões de carbono e a conservação da vegetação natural, sem prejuízo para o desenvolvimento socioeconômico.

Destacou ainda as ações já implantadas e que estão relacionadas com os objetivos do GCF, como o Viveiro Florestal, que produz mudas como compensação aplicada à restauração ambiental e ao incentivo à agricultura familiar e o programa de Regularização Fundiária Título Legal, que além de garantir o ordenamento territorial, tem entre suas cláusulas a exigência do cumprimento da legislação ambiental nas propriedades rurais.

GCF

É uma rede criada por meio de memorando de entendimento com governadores de vários países, para apoiar a conservação de florestas tropicais em todo mundo. Nessa reunião, os Estados buscam estratégias de combate e controle do desmatamento e conservação florestal, além de possuir fundos para apoiar projetos desse segmento, contribuindo com o desenvolvimento de trabalhos sustentáveis e aprimoramento técnico do grupo.

Andrielly Lima