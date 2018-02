Meeting Internacional das Fronteiras Norte de Natação começa na sexta-feira

A 19ª edição do Meeting das Fronteiras Norte de Natação, será realizado nos dias 11 e 12 de agosto, no Parque das Piscinas da Vila Olímpica Roberto Marinho, em três etapas. A primeira será na sexta-feira, a partir das 19h, a segunda sábado, a partir das 8h30, e a terceira com início às 16h.

Estão inscritos cinco clubes do Amazonas: Aquática Nobre, com oito atletas; Aquática Amazonas, com três atletas; La Ssalle, com um atleta; Centro Esportivo Dom Bosco, com 14 atletas; e Estrela do Norte, com seis atletas, num total de 32 atletas. De Roraima participam a APABV/PERFIL/ 6º BEC, com 16 atletas; Aquática Marinho/ASSOPBM, com 25 atletas; Escolinha da Vila Olímpica/FETEC, com 16 atletas; e SINPOL, com nove atletas, com total de 100 atletas no evento.

Serão disputadas 63 provas nas categorias infantil, Juvenil e Júnior/Sênior, 50m Livre, 100m Livre, 200m Livre e 400m Livre, 100m Costas, 200m Medley, 100m Peito, 100m Borboleta, Revezamentos. 4x50m Livre e Revez. 4x50m Medley. Revezamento 4×50 medley misto Infantil, 4x50medley misto Juvenil e 4×50 medley Junior/sênior.

A premiação será para subclasse, infantil 1 e 2, Juvenil 1 e 2, Júnior e Sênior. Todos os atletas colocados em primeiro, segundo e terceiro lugares serão premiados. Terá medalhas para os melhores índices técnicos e atletas mais eficientes de cada categoria e naipe. Para as Equipes serão premiados com troféus o campeão, vice e terceiro colocado absoluto e troféu para os campeões nas categorias Infantil, Juvenil e Júnior/Sênior.

“Teremos provas muito disputadas, pois com a participação dos atletas do Amazonas os atletas de Roraima se esforção mais e o resultado é a melhora dos tempos e dos índices do evento”, disse Gilda Hupsel, presidente da Fedar (Federação de Desportos Aquáticos de Roraima).

Os técnicos de Roraima, Yórran Greco da APABV/6º BEC, Astréa Marinho da Aquática Marinho/ASSOPBM, Silvio Monteiro da SINPOL e Leilane da Escolinha da Vila/FETEC concordam que os atletas vão se esforçar para quebrar os recordes das provas desse evento.

“Todos os atletas treinaram para esse evento, e a quebra de recorde tem uma bonificação de 15 pontos pra equipe”, completa Gilda, que agradece o patrocínio recebido do Haroldo Cathedral, e o apoio da Defesa Civil da Prefeitura.

Gilvan Costa