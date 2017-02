Médico aplica modelo de medicina preventiva em Boa Vista

No Brasil, é cada vez maior o número de pessoas que apresentam doenças precocemente. Segundo a Previdência Social, a participação das doenças mentais nos afastamentos associados ao trabalho subiu de 4% para quase 5% das licenças nos últimos três anos. Algumas delas, como transtornos ansiosos e reação grave ao estresse cresceram ainda mais – com taxas de expansão na casa dos 30% nesse mesmo período. Conhecido como o mal do século, o estresse, em níveis elevados, estimula a produção de dois hormônios no corpo: o cortisol e a adrenalina. Segundo especialistas, esse aumento ao longo dos anos favorece o surgimento de doenças cardíacas, diabetes, hipertensão e acidente vascular cerebral e queda da imunidade.

Muitas doenças podem ser prevenidas, tendo como início a mudança do estilo de vida e indicações terapêuticas, explica o médico Abdala Fraxe, que adota um modelo preventivo com abordagem holística e individual. – Na medicina preventiva e integrativa estudamos a fisiologia humana e hormonal de forma exaustiva, para que seja possível traçarmos uma estratégia perante a doença, para entender o que rege o corpo humano a fim de otimizar o metabolismo alcançando o equilíbrio.

As doenças também aparecem com mais frequência a partir dos 27–30 anos, período que inicia o envelhecimento e quando surgem diversos declínios e desordens hormonais. Segundo o Dr. Fraxe, a medicina preventiva não tem a intenção de ser uma “fonte da juventude” ou inibir o envelhecimento, mas busca gerenciar esse processo, que é tão natural, para que a pessoa tenha cada vez mais uma boa qualidade de vida. – Afinal, a tendência é vivermos cada vez mais, porém precisamos mudar o nosso estilo de vida, destacou o médico se referindo à alimentação saudável, atividades físicas e consultas periódicas.

Para você conhecer esse modelo de medicina preventiva, o dr. Abdala Fraxe, virá de Manaus todo mês e atenderá na Clínica Albuquerque Saúde, na rua Coronel Mota, 1484 – Centro. Neste mês ele receberá os pacientes de 6 a 8 de fevereiro. Será traçada a estratégia adequada para cada paciente, por meio de uma anamnese (entrevista) criteriosa, auxílio laboratorial, mapeamento genético e padrão comportamental com a utilização de alguns pilares para iniciar o tratamento, como reeducação alimentar, rotina de treinos, gerenciamento do estresse físico e mental e nutracêuticos.

Airlene Carvalho