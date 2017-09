Mecias quer expansão do projeto Xadrez na Escola para toda a rede estadual

O deputado estadual, Mecias de Jesus, protocolou na Assembleia Legislativa o projeto que prevê nas escolas públicas e privadas, de ensino fundamental e médio no Estado de Roraima, a oferta do ensino teórico e prático do xadrez, como parte da disciplina Educação Física.

A matéria expande para nível estadual o Projeto Xadrez na Escola, atividade da Polícia Comunitária que atualmente, atende 142 estudantes na faixa etária de 11 à 17 anos do ensino fundamental e médio das escolas estaduais José Aureliano da Costa e Mário Homem de Melo, localizadas no município do Cantá, e Escola estadual Ovídio Dias, no município de Amajari.

O parlamentar explicou que o projeto tem demonstrado resultados positivos, com participação de alunos do Cantá, nos Jogos Escolares de Roraima 2017 e representando Roraima nos Jogos Escolares da Juventude em Curitiba – Paraná, neste mês de setembro.

E afirma que, expandir a atividade vai reforçar as ações inerentes a filosofia de Polícia Comunitária visando aproximar ainda mais a Polícia Militar da população, valorizar a prática do xadrez no estado proporcionando aos jovens estudantes das escolas públicas, indiscriminadamente, o aprendizado do esporte, ciência, cultura e arte. “Tudo com escopo de aprimorar a cultura e o raciocínio do jovem estudante”, ressalta.

Pelo projeto, a Polícia Militar de Roraima realizará cursos de capacitação de monitores e instrutores, para atuar de forma a alcançar os êxitos provenientes da atividade junto à comunidade escolar. As despesas para manutenção das atividades, aquisição de material, bem ou serviço, correrão por conta das dotações orçamentárias próprias do orçamento da PMRR.

Parcerias

Órgãos federais, estaduais, ou municipais, suas empresas, autarquias ou fundações que investem no desenvolvimento de crianças, jovens e adolescentes poderão atuar como parceiras na execução do Xadrez na Escola. Sendo que, o Estado poderá conceder, por meio de Lei específica, benefícios e isenções fiscais a estas instituições que patrocinarem o projeto, competições e competidores roraimenses em campeonatos regionais, interestaduais e internacionais.

“O jogo de xadrez, como auxiliar na educação visa, principalmente, formar um pensamento organizado e desenvolver uma imaginação criadora capacitada a uso construtivo. E ainda, dá condições que um simples comunicar de conhecimentos não proporciona, auxiliando a escola a desempenhar suas funções de educar e desenvolver a personalidade dos alunos”, finaliza o parlamentar.