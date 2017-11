Mecias de Jesus vai destinar R$ 1 milhão em emenda para atender demanda dos servidores do Judiciário

Em reunião com o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Roraima, por solicitação do presidente, Luis Cláudio Silva, ocorrida no hall da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Mecias de Jesus anunciou na terça-feira, 28, a destinação de emenda parlamentar no valor de R$ 1 milhão para atender as demandas dos servidores que pleiteiam uma série de reivindicações junto ao parlamento estadual.

O Sindicato reivindica a inclusão na Lei Orçamentária de 2018, os recursos necessários para garantir o aumento real de salários, no percentual de 5% (cinco por cento), excluídos o percentual de Reposição Geral Anual (Art 37, X, CF/88), concessão da Gratificação de Atividade de Risco (GAR) aos ocupantes do cargo de motoristas, aos ocupantes dos cargos de Técnico Judiciário – Especialidade: proteção à criança e ao adolescente e acompanhamento de penas e medidas alternativas, nos moldes do benefício já reconhecido e concedido aos ocupantes do cargo de Oficiais de Justiça.

E ainda, recursos para garantir que a Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ), seja ampliada a todos os servidores efetivos do Poder Judiciário, para redução em 30% (trinta por cento) entre os cargos de efetivos de nível médio e superior, e o pagamento do Auxílio Qualificação (AQ).

Mecias ressaltou a importância de reconhecer o trabalho dos servidores do judiciário e se prontificou em destinar emenda. Ele explicou que individualmente é praticamente impossível para um parlamentar atender o pleito por inteiro, uma vez que os mesmos dispõem apenas de R$ 2.5 milhões em emendas a serem incorporadas no orçamento anual.

“Mas da minha parte podem contar com R$ 1 milhão e eu também dialogarei com outros parlamentares no sentido de que possamos atender o pleito do Sindicato. Eu reconheço que esse selo ouro conquistado pelo Tribunal de Justiça de Roraima não é mérito apenas dos desembargadores, mas de todos os servidores que fazem desta instituição o melhor Tribunal de Justiça do Brasil”, afirmou.

O presidente do Sindicato, Luis Cláudio Silva, agradeceu o apoio em nome dos servidores do Poder Judiciário e destacou que o deputado Mecias sempre foi um parceiro dos servidores sempre se prontificando a apoiar as demandas, ouvindo as discussões com postura proativa, entende que é preciso a valorização dos servidores em geral.

“O deputado Mecias de Jesus sempre foi muito atencioso ao nosso pleito e dispôs a ajudar alocando recursos para as nossas demandas. E nós pedimos a ele pela liderança que ele tem, que intercedesse junto aos demais parlamentares. O apoio dele foi muito importante e sem dúvida alguma terá o reconhecimento dos servidores do Poder Judiciário”, afirmou Silva.