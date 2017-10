Mecias de Jesus solicita retificação do edital da UERR

Para garantir a reserva de 40% das vagas a quem concluiu o ensino médio na capital, 40% a quem concluiu no interior de Roraima e 20% para a ampla concorrência no vestibular 2018.1 da Uerr (Universidade Estadual de Roraima), o deputado estadual Mecias de Jesus solicitou a Reitoria da instituição que retifique o edital publicado no dia 16 de outubro.

O percentual de vagas foi aprovado na Assembleia Legislativa, tendo como autor do projeto o deputado estadual Joaquim Ruiz, que considerou a inserção do curso de Medicina como mais uma oportunidade para os estudantes de Roraima.

“Após a aprovação, o projeto de lei que garante este percentual foi encaminhado o Governo do Estado, sendo que a governadora Suely Campos deve sancioná-lo. Estamos antecipando uma condição assegurada por lei no sentido de evitar futuras ações judiciais que possam prejudicar o bom andamento do certame”, afirmou Mecias.

O projeto foi aprovado por unanimidade na sessão do dia 18 de outubro com 14 votos e tem como escolpo facilitar o acesso dos roraimenses ao ensino superior.

“Solicitamos a Reitoria que a Comissão Permanente do Vestibular retifique o edital, pois precisamos garantir a oportunidade aos jovens roraimenses e a aplicabilidade da lei. Tenho certeza que estamos contribuindo para o futuro profissional dos nossos estudantes assegurando a oportunidade ao ensino superior ” , acrescentou.

Vestibular

O edital do Vestibular 2018.1 da Uerr oferta 760 vagas para 22 cursos, incluindo 30 vagas para a primeira turma de Medicina e foi publicado no dia 16 de outubro, quando também iniciaram as inscrições que encerram no dia 6 de novembro.

As provas serão realizadas no dia 3 de dezembro e a homologação do resultado final será divulgada no dia 25 de janeiro de 2018, sendo que as aulas iniciam em março de 2018. O download do edital , inscrição e acompanhamento do certame está acessível aos interessados no site da instituição: www.uerr.edu.br.