Mecias de Jesus propõe isenção de ICMS nas contas de água, luz e telefone às igrejas e templos

O deputado estadual, Mecias de Jesus, apresentou na Assembleia Legislativa projeto isenta as igrejas e os templos de qualquer culto, da cobrança do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) nas contas de água, luz e telefone. O projeto está tramitando nas Comissões da Casa antes de ser levado ao plenário para votação.

A matéria prevê que, para fazer jus a isenção, as igrejas e os templos serão obrigados a apresenta o CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica); certidões que comprovem a regularidade perante a União, Estado e Município; escritura comprovando a titularidade da propriedade; contrato de locação ou comodato, todos devidamente registrado; ou justificativa judicial, no caso de posse.

Somente em situação regular é que o benefício poderá ser requerido junto às empresas prestadoras de serviços. O deputado explica que tais isenções encontram-se amparadas pela Constituição Federal de 1988, no seu artigo 150, VI, “b”, quanto a Carta Magna isenta tributos para templos de qualquer culto, inclusive no que diz respeito a cobrança do Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Estadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, nas contas de água, luz e telefone.

Desta forma, as imunidades tributárias podem ser entendidas como uma não tributação absoluta que ocorre em razão das liberdades preexistentes. Logo, a imunidade tributária é um direito fundamental assegurado ao contribuinte pela Constituição Federal.

“As igrejas atuam em áreas onde o poder público tem sempre uma presença muito discreta ou quase nenhuma, que é a área social. O projeto criará mecanismos para facilitar o trabalho destas instituições. O trabalho social, psicológico, espiritual e familiar desenvolvido pelas igrejas é grande instrumento para que tenhamos uma sociedade mais igualitária e justa”, afirma.