Mecias de Jesus propõe homenagem para personalidades de Caracaraí na segunda sessão itinerante da ALE-RR no município

O deputado estadual Mecias de Jesus apresentou na quarta-feira, 18, Projeto de Decreto Legislativo que concede a Comenda Orgulho de Roraima para personalidades do município de Caracaraí. Pelo projeto, serão agraciados Benedito Costa Silva, Aldenir Santos Araújo e Joana Alves da Silva, durante a sessão ordinária itinerante da Assembleia Legislativa de Roraima (ALE-RR) que acontece no município nesta quinta-feira, 19.

Esta é a segunda vez que o município sedia uma sessão do Poder Legislativo estadual, sendo que a primeira ocorreu no dia 20 de maio de 2009, quando Mecias de Jesus era presidente da Assembleia Legislativa. Além da divulgação das ações parlamentares, os representantes da comunidade têm a oportunidade de explanar sobre os problemas existentes no sentido de corroborar com o trabalho dos legisladores.

A Comenda Orgulho de Roraima foi criada pela Resolução Legislativa nº 004/2004, também durante a presidência de Mecias de Jesus, e é concedida às pessoas físicas, jurídicas ou organizações que pela atuação no Estado ou no então Território Federal de Roraima, tornaram-se símbolo e referência para a população roraimense. Em 2009, a Assembleia Legislativa homenageou 58 personalidades de Caracaraí.

Mecias de Jesus destaca a importância da proximidade do Poder Legislativo com a população por meio das sessões itinerantes, idealizadas no período em que presidiu aquele Poder e que foi dada a continuidade pelo atual presidente, o deputado estadual Jalser Renier.

“A interação social e o conhecimento in loco dos problemas enfrentados pelos municípios são fundamentais para que o Legislativo elabore as proposições. E a Comenda Orgulho de Roraima vem reconhecer o trabalho e a dedicação dos pioneiros, que ajudaram na consolidação do município e prestaram relevante contribuição para a sociedade”, afirma.

Homenageados

Benedito Costa Silva – Natural de São José dos Campos – São Paulo, nascido em 17 de setembro de 1947, chegou à Caracarai em 1970 trabalhar na empresa ‘Ródio’, cuja atribuição era a sondagem da construção da Hidrelétrica do Bem Querer. Conheceu a esposa e logo constituiu família na região. Benedito adquiriu uma pequena propriedade na BR-174, na altura do quilômetro 552, região da Vila do Itã, onde reside até hoje e atua como pecuarista de meio porte.

Aldenir Santos Araújo – Conhecida como Alda do Comércio ou Alda Araújo, natural de Quitenápolis – Ceará, nascida em 17 de setembro de 1947, chegou à Caracaraí aos 19 anos de idade. Trabalhou como faxineira, babá, lavadeira até começar a comercializar roupas íntimas em domicílios.

Posteriormente, Alda abriu uma empresa com auxílio do Sebrae e chegou a presidir Ampec (Associação dos pequenos e micros empresários) da cidade, foi a primeira presidente do Sindicato dos Produtores Rurais do município, onde atualmente atua como delegada, função conciliada com a de vice presidente do Conselho Municipal de Saúde e trabalhos sociais realizados na cidade.

Joana Alves da Silva – Natural de Maués – Amazonas, nascida em 14 de abril de 1962, Joana chegou à Caracaraí em 04 de fevereiro de 1988. Sempre atuou na área de saúde, especificamente, no Hospital Irmã Aquilina. É mãe de quatro filhas e casada com Gildeci Barbosa Silva. Servidora pública, atualmente, desempenha suas funções na Secretaria de Saúde do município na área de Endemias.