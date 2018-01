Mecias de Jesus lança pré-candidatura ao Senado dia 8 de fevereiro

Com a presença confirmada do ex-ministro e presidente do PRB (Partido Republicano Brasileiro), Marcos Pereira, as bancadas municipal, estadual e federal do PRB, além de outras autoridades, a sigla lança no dia 8 de fevereiro, às 19h, no Centro de Tradições Gaúchas Nova Querência, a pré-candidatura do deputado estadual, Mecias de Jesus ao Senado.

Esta é a primeira vez que o Partido lança um candidato ao Senado pelo estado de Roraima e também a primeira disputa do deputado Mecias de Jesus ao cargo. O parlamentar tem mais de 20 anos de mandato e destaca o momento importante de conscientização política pelo qual o Brasil passa e considera crucial para as mudanças no cenário nacional e local.

Ele ressalta que o Poder Público precisa estar presente de forma efetiva junto à população, oferecendo um serviço de qualidade na prestação dos serviços nas áreas de Saúde, Educação, Segurança, Infraestrutura, entre outros. E entende que pode contribuir muito para o desenvolvimento destes setores em Roraima, na região Norte e no Brasil.

“Estamos prontos para enfrentar esta caminhada com fé em Deus e confiança no povo que durante todos estes anos me confiou representá-los na Assembleia Legislativa”, afirma.

Além do presidente nacional do PRB, Marcos Pereira, o evento contará com a presença do titular do MDIC (Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços), Marcos Jorge de Lima, do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella e do senador e presidente do PRB/RJ, Eduardo Lopes.

Biografia

Mecias de Jesus nasceu em Graça Aranha – Maranhão, e aos 12 anos chegou à São João da Baliza – Roraima. Trabalhou como engraxate, garçom e jardineiro até ingressar no serviço público como mensageiro em 1979.

Iniciou sua vida política como líder da Juventude Rural, dirigiu hospitais, foi coordenador do Incra, vereador por Baliza, secretário municipal e cumpre o seu sexto mandato de deputado estadual pela Assembleia Legislativa, instituição que presidiu por oito anos.

Quando presidente da ALE, implantou o CHAME, O Cine ALE Cidadania, as Escolas do Legislativo e realizou as Sessões Itinerantes em todos os municípios de Roraima onde, além de ouvir as demandas locais, realizava a entrega da Comenda Orgulho de Roraima aos pioneiros que colaboram com a consolidação das regiões.

Mecias de Jesus é autor da PEC 12 – que aumentou de 12% para 18% o percentual orçamentário para a Saúde do Estado, o que significa R$ 120 milhões a mais para a Saúde do Estado.

Ele é presidente da comissão de terras da ALE-RR a tem posicionamento favorável para regulamentação fundiária no estado conforme prevê a legislação, respeitando o direito de propriedade e garantindo o direito de moradia para quem realmente precisa.

E também é autor de Leis importantes, como a Lei que dispõe sobre isenção do pagamento de passagens para idosos em transportes rodoviários intermunicipais de passageiros; a Lei que permite o acesso de religiosos aos hospitais públicos quando em visita a pacientes em tratamento médico.

Além, da Lei que beneficia os adeptos de religiões que consideram os sábados dias sagrados – como os judeus e os adventistas – para terem o direito de fazer provas de concursos em outros dias, de forma a respeitar a laicidade do estado brasileiro; a Lei que garante rematrícula automática ao aluno que continuar na mesma escola, entre outras.