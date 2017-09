Mecias de Jesus garante recursos para o cultivo de açaí do sul de Roraima

Por meio de emenda parlamentar, o deputado estadual Mecias de Jesus garantiu recursos no valor de R$ 600 mil para fomentar o cultivo de açaí nos municípios de São João da Baliza, São Luiz do Anauá e Caroebe, região sul do estado. O aviso de licitação para aquisição de mudas e insumos foi publicado pelo Governo de Roraima no dia 20 de setembro.

Mecias de Jesus ressalta a importância deste investimento para fortalecer a agricultura familiar naquelas regiões e também porque o extrativismo do açaí é visto como uma atividade sustentável para o meio ambiente, por atender as necessidades do presente sem comprometer as gerações futuras.

“Por ser um alimento de consumo diário e tradicional na vida de quem vive na Amazônia, o açaí simboliza a cultura do Norte, sendo o seu extrativismo um caminho para o desenvolvimento local sustentável, melhoria da qualidade de vida das pessoas e geração de renda”, afirma.

Para cada município serão investidos R$ 200 mil, destinados à instalação e condução de 105 hectares de açaí em 105 propriedades de agricultura familiar. Mecias de Jesus é incisivo quanto aos benefícios da atividade para a região sul. Pois, os agricultores familiares vão poder comercializar e agregar valor aos produtos: sementes, frutas in natura e polpa de frutas.

“Nos últimos anos, o fruto do açaizeiro foi muito valorizado e contribuiu bastante para a produção crescente em outros estados da região Norte e para o Brasil. Nosso objetivo é inserir estes produtores no mercado com um produto saudável e altamente rentável para a agricultura familiar”, finaliza.