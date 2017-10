Mecias de Jesus garante recuperação de vicinais por meio de emenda parlamentar

Para facilitar o acesso das pessoas e o escoamento da produção agrícola do sul do estado, o deputado estadual, Mecias de Jesus, destinou aproximadamente R$ 2 milhões para a recuperação das vicinais 16 e 17, em São Luiz do Anauá e a vicinal 32 de São João da Baliza.

As obras estão em execução e, conforme o parlamentar, vão fomentar ainda mais os investimentos no agronegócio, bem como na agricultura familiar daquela região. Ao todo, serão investidos R$ 1.811.989,39 em 33,05 km. A região tem vocação para a agropecuária e contribuição importante para a economia local.

Mecias de Jesus ressalta a importância econômica, social e ambiental da obra considerando que as estradas vicinais canalizam a produção agrícola das regiões até o consumidor roraimense e de outros estados. É por meio delas também que os insumos agrícolas necessários para a produção chegam até as propriedades rurais. Além de que a obra evita a erosão e perda de solo, fatores que compõem a paisagem local e a preservação do meio ambiente.

O bom estado de conservação das vicinais influi diretamente no custo do transporte e na qualidade do produto transportado. “O acesso da população aos serviços básicos, as bens de consumo se dá por meio das vicinais. Por isso, a recuperação destas estradas é importante, pois contribui para a fixação das famílias no campo e a melhoria das condições de vida”, afirma Mecias.