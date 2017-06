Mecias de Jesus comemora aniversário de municípios e ressalta a bravura dos pioneiros na consolidação

Alto Alegre, Bonfim, Mucajaí, Normandia, São Luiz e São João da Baliza completam 35 anos de criação no dia 1º de julho, data que a Lei Federal 7.009/82 os transformou em municípios. Todos nasceram a partir do pioneirismo de desbravadores que consolidaram estas regiões por meio de várias atividades, como agricultura, comércio, entre outras.

O deputado estadual, Mecias de Jesus, parabeniza cada município e ressalta a importância e a bravura de seus pioneiros na construção destas localidades. Nascido no Maranhão, o parlamentar chegou aos 12 anos à São João da Baliza, onde trabalhou na agricultura antes de ingressar na política como líder da Juventude Rural, coordenador do Incra, vereador por Baliza e secretário municipal até a eleição para a Assembleia Legislativa, instituição que presidiu por oito anos.

“Desejo sucesso à população, pois sou conhecedor da luta de todos para fortalecer a economia destas localidades. Tenho por todos apreço e uma eterna dívida de gratidão porque em todas as minhas campanhas políticas sou agraciado com expressiva votação. Além disso, fora da política tenho amigos extraordinários em todo o Estado, mas quem me conhece sabe que minha história de vida e política se confunde com a história de São João da Baliza” declara.

Emendas

O deputado Mecias de Jesus destinou para o ano de 2017, emendas orçamentárias para atender estas regiões no sentido de fomentar o desenvolvimento. Para Bonfim ele destinou emenda no valor de R$ 500 mil que serão utilizados na aquisição de equipamentos e insumos para atender aos produtores de mandioca da região.

Amajari recebeu duas emendas no valor de R$ 500 mil cada uma para a construção de pontes de madeiras no município, incluindo, especificamente, a Vicinal Pacu, com extensão total de 110 metros. A região do Sucuba, no município de Alto Alegre foi beneficiada com emenda no valor de R$ 200 mil para a construção de tanques destinados à criação de peixes.

Para Normandia, a emenda foi no valor de R$ 350 mil que serão utilizados na reforma da Praça local. A realização da Paixão de Cristo no município de Mucajaí, que recebe milhares de turistas anualmente, foi reforçada com emenda no valor de R$ 200 mil. E para incentivar o plantio de açaí nos municípios de Caroebe, São Luiz e São João da Baliza, Mecias de Jesus destinou R$ 200 mil para cada município.

Além disso, ele destinou R$ 4.500 milhões para serem utilizados na demarcação e titulação de lotes em áreas rurais no estado. “Temos ações voltadas para todos os municípios de Roraima, pois a regulamentação fundiária vai garantir e respeitar o direito de propriedade e garantindo o direito de moradia para quem realmente precisa e ajuda a desenvolver Roraima”, afirma.

Municípios

Com exceção de São Luiz e São João da Baliza, desmembrados do município de Caracaraí, os demais foram desmembrados da capital Boa Vista. Alto Alegre traz em sua história a produção de hortifrutigranjeiros, agropecuária e, atualmente, a piscicultura, fatores preponderantes para consolidação. O município de Bonfim teve a influência do comércio e expansão agrícola, uma vez que faz fronteira com a cidade de Lethem, da República Cooperativista da Guiana.

Mucajaí é originário da Colônia Fernando Costa e devido ao seu crescimento e economia fortalecida pela agropecuária e potencial madeireiro expressivo, também passou a município a partir da Lei 7.009/82. Com população indígena em sua maioria, o município de Normandia teve sua formação a partir da chegada de nordestinos, atraídos por oportunidades na área agrícola e também na área garimpeira.

São Luiz e São João da Baliza foram criados a partir da Lei 7.009/82, com terras desmembradas do município de Caracaraí e tem grande potencial na agropecuária e piscicultura. Além das festas de vaquejada que costumam reunir milhares de pessoas vindas de outros municípios e estados para prestigiar a região.