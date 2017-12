Maternidade terá equipamento inédito para ajudar bebês prematuros

A partir de 2018, o HMI (Hospital Materno Infantil) passará a contar com equipamentos inéditos na rede pública estadual. Os primeiros serão os monitores de óxido nítrico, adquiridos pela Sesau (Secretaria Estadual de Saúde) para tratar a hipertensão pulmonar de forma menos invasiva e mais eficiente em bebês prematuros que necessitarem de tratamento na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (Utin).

A aquisição foi feita por meio da Rede Cegonha, do Ministério da Saúde, com investimento de aproximadamente R$ 420 mil. Os quatro aparelhos já estão no Estado e serão instalados no próximo mês.

A intervenção com os monitores de óxido nítrico é relativamente nova na rede pública em todo o País e é o único procedimento que pode ser usado em recém-nascidos com insuficiência respiratória. “Com a chegada desses equipamentos, ainda mais vidas serão salvas”, disse Márcia Monteiro, apoiadora técnica do hospital.

Os 20 profissionais da Utin passarão por treinamento antes de manusearem os aparelhos, que serão colocados em funcionamento a partir do próximo mês.

Em seguida, também de forma inédita, a unidade vai dispor de exame para detectar o nível da icterícia, graças a aquisição do aparelho chamado bilirrubinômetro, procedimento que também irá ajudar muitos bebês. O equipamento está previsto para ser entregue nos próximos dias.

Para estruturar ainda mais o quadro de equipamentos da unidade, a unidade recebeu também um ventilador pulmonar para transporte e emergências, item que até o momento o hospital não possuía. O equipamento serve para garantir a respiração de pacientes em operações de resgate, emergência e transporte.

Melhorias

Segundo a coordenadora de Urgência e Emergência da Sesau, Helenira Macedo, há décadas o governo não investia tanto em equipamentos para a Maternidade como atualmente. “Desde 2015 o hospital recebeu investimentos de quase R$ 4 milhões, que possibilitaram a aquisição de vários equipamentos para substituição dos antigos e para complementar a estrutura já existente”.

Em novembro, a unidade recebeu diversos equipamentos para o reforço da estrutura, garantindo mais segurança para os procedimentos médicos e uma melhor assistência aos pacientes. Foram adquiridos para a maternidade: 21 novos monitores de sinais vitais, 12 oxímetros portáteis, para aferição do nível de oxigênio no sangue. Os novos itens beneficiaram principalmente o centro-cirúrgico e Utin e foram comprados com apoio de emenda parlamentar, com investimento de cerca de R$ 600 mil.

As melhorias na unidade não param por aí. Nas próximas semanas devem chegar mais de 30 novos equipamentos para tratamento de icterícia. Em breve a unidade receberá ainda mais 50 camas, seis mesas cirúrgicas, quatro cardiotocógrafo, para avaliar o bem-estar do recém-nascido, 18 mil pulseiras e 42 balanças pediátricas.