Maternidade recebe equipamentos para UTI Neonatal

A Maternidade Nossa Senhora de Nazareth conta agora com mais dois ventiladores mecânicos para a UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) Neonatal. Ao todo, 17 equipamentos foram entregues para a unidade nos últimos dois anos. Esse tipo de aparelho, indispensável para o apoio à vida de prematuros e bebês que apresentam algum tipo de problema ao nascer, não eram adquiridos há cerca de cinco anos e os que a unidade possuía já não eram suficientes para atender a alta demanda da unidade.

Com a chegada dos novos aparelhos, cerca de 20 profissionais, entre médicos e enfermeiros, foram capacitados para operar os novos equipamentos. Conforme a diretora de Ensino e Pesquisa da Maternidade, Alessandra Arruda, o treinamento é importante para tornar os profissionais capazes de manusear o aparelho e utilizar todos os recursos que ele oferece. “O objetivo do curso é ensinar os profissionais a utilizarem o equipamento, pois é um aparelho moderno, com muitas funcionalidades”, esclareceu.

A unidade já conta com 15 aparelhos novos, recebidos em 2015 e agora mais dois foram entregues neste ano. Ainda segundo, Alessandra, o aparelho oferece suporte ao sistema respiratório e substitui a ação dos pulmões quando, por alguma patologia, o recém-nascido não consegue respirar por conta própria. “Dentro de uma UTI, o ventilador mecânico é de suma importância, pois é indispensável para o apoio à vida de recém-nascidos”, finalizou.

A UTI concentra os principais recursos humanos e materiais necessários para dar suporte às funções vitais do bebê prematuro. Lá, os recém-nascidos são assistidos por uma equipe de especialistas e contam com equipamentos que lhe garantirão as funções vitais nas primeiras horas e dias de vida. Atualmente a unidade possui 38 leitos no total, incluindo a UCI (Unidade de Cuidados Intermediários) e a UCINCU (Unidade de Cuidados Intermediários Mãe Canguru).

Equipamentos

Nesta gestão, o Governo do Estado tem priorizado o aparelhamento das unidades de saúde. Somente na maternidade, foram investidos cerca de R$ 3 milhões em equipamentos e outros itens. Com investimento de aproximadamente R$ 300 mil, o hospital recebeu, no mês passado, novos equipamentos para o BLH (Banco de Leite Humano Marilurdes Albuquerque) e para a Utin (Unidade de Terapia Intensiva Neonatal). Para este ano devem ser investidos cerca de R$ 4,5 milhões na reforma e criação de leitos na unidade.