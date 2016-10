Maternidade ganhará mais 16 novos leitos ainda esta semana

Diante do aumento expressivo na demanda registrada na única maternidade do Estado, a Sesau (Secretaria Estadual de Saúde) irá criar, imediatamente, mais 16 leitos no HMINSN (Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazareth) ainda nesta semana. Além disso, a equipe de profissionais de saúde será incrementada para reforçar a assistência médica a mães e bebês.A partir desta quinta-feira, 20, a unidade receberá leitos, gerados a partir do remanejamento de outros hospitais do Estado, a fim de ampliar a capacidade de acomodação da unidade. Serão criados 12 leitos na ala dos Girassóis e quatro na ala das Rosas, atendendo às demandas de parto, pré-parto e pós-parto.

Também a partir de quinta-feira, será ampliada a equipe médica e, à medida que as pacientes forem atendidas e receberem alta, a tendência é que o fluxo se normalize nos próximos dias.

O HMINSN é a única maternidade pública do Estado com serviço de atendimento de emergência ginecológica e obstétrica e está entre as unidades do país que possui maior volume de partos realizados. Em algumas épocas do ano, como é o caso deste mês, a unidade recebe um incremento significativo na demanda de pacientes vindas de todo o Estado, áreas indígenas e países vizinhos. A unidade possui portas abertas e não pode recusar atendimento, o que gera picos de superlotação, os quais a direção da unidade tenta resolver o mais rápido possível.

A direção da unidade esclarece que faz todo o possível para acomodar as mães da melhor forma. Diante do aumento na demanda, a unidade providencia macas e poltronas extras para suprir esta necessidade.

Mais 33 leitos ainda este ano

O Hospital Materno Infantil deve começar 2017 com uma nova enfermaria com cerca de 33 leitos, após a mudança do CRSM (Centro de Referência da Saúde da Mulher) para sua sede própria, que está prestes a ser inaugurada. De 2006 a 2016, houve um incremento de aproximadamente 5 mil partos na unidade e, em contrapartida, não foram criados novos leitos no período para atender a esta demanda. A unidade deve fechar o ano com mais de 10 mil partos realizados.

Além dos novos leitos que serão gerados neste ano, já existe um projeto em andamento para que o Hospital Regional Sul Ottomar de Sousa Pinto, em Rorainópolis, seja ampliado para criação de uma maternidade no sul do Estado, com 43 leitos, por meio de uma emenda parlamentar do deputado federal Remídio Monai. Com essas medidas, pretende-se reduzir a demanda na maternidade da Capital.

Neste ano, foi inaugurada a Casa da Gestante, que abriga pacientes que necessitam de uma permanência prolongada na unidade e não têm onde ficar. Isso ajudou a evitar que até 20 leitos da maternidade ficassem ocupados por essa demanda, agora atendida na Casa.

Em 2016, o número de partos realizados nos municípios do interior do Estado mais que dobrou graças aos investimentos feitos pelo Governo do nestas unidades, o que contribui para que esta demanda chegue à capital. Nos próximos anos, o número de atendimentos no Interior deve aumentar ainda mais, por conta de uma emenda parlamentar da senadora Ângela Portela, cujo projeto já está em andamento. Dez municípios serão contemplados com a construção de 30 salas de parto, sendo três em cada unidade, que também contarão com equipamentos e profissionais para melhorar o atendimento.